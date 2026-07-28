워싱턴에 모기 60만 마리 풀었다···알고 보니 새로운 ‘방역 실험’

미국 수도 워싱턴 주택가에 올여름 모기 60만 마리를 풀었다. 얼핏 황당하게 들리지만, 사람을 물지 않는 수컷 모기를 이용해 오히려 모기 개체 수를 줄이려는 새로운 방역 실험이다.

영국 BBC는 27일(현지시간) 이 사례를 소개하며 기후변화로 모기 매개 감염병이 세계적으로 확산하는 가운데 살충제 의존을 줄일 수 있는 차세대 방역 기술 가운데 하나로 주목받고 있다고 보도했다.

이번 실험을 진행하는 곳은 미국 메릴랜드주 실버스프링의 해충방제 업체 ‘비 세이프 모스키토 컨트롤’이다. 이 회사는 올여름 워싱턴과 메릴랜드 지역 주택 25곳에 매주 약 1500마리씩, 모두 60만 마리의 수컷 모기를 방사하고 있다.

사람을 무는 모기는 암컷뿐

핵심은 방사되는 모기가 수컷이라는 점이다. 모기는 암컷만 사람의 피를 빨아 알을 만든다. 수컷은 꽃의 꿀이나 식물의 당분을 먹으며 사람을 물지 않는다.

여기에 방사되는 수컷은 자연계에도 존재하는 볼바키아(Wolbachia)라는 세균에 감염돼 있다. 볼바키아에 감염된 수컷이 야생 암컷과 교미하면 수정은 이뤄져도 알이 정상적으로 부화하지 못한다. 결국 시간이 지나면서 다음 세대 모기가 줄어드는 원리다.

미국 켄터키대 연구진이 개발한 기술을 상용화한 모스키토메이트가 이 모기를 공급하고 있다. 비 세이프 대표 토드 몽고메리는 “가능한 한 다른 생물에는 영향을 주지 않으면서 모기만 줄이는 것이 목표”라며 “가장 친환경적인 방역 방법을 만들고 싶다”고 설명했다.

살충제가 죽이는 것은 모기만이 아니다

이 같은 기술이 주목받는 이유는 기존 살충제의 한계 때문이다. 세계보건기구(WHO)는 살충제는 모기뿐 아니라 벌과 나비 같은 곤충에도 영향을 줄 수 있으며, 장기간 사용할 경우 일부 모기에서 살충제 내성이 생길 위험도 있다고 지적해왔다.

반면 볼바키아 방식은 특정 모기 종만 선택적으로 줄일 수 있어 생태계 영향이 상대적으로 적다는 평가를 받는다.

BBC 역시 전문가들을 인용해 “살충제를 광범위하게 살포하는 방식보다 훨씬 표적화된 접근”이라며 다른 곤충이나 동물에 미치는 영향이 적다는 점을 장점으로 소개했다.

이미 싱가포르는 성공…모기 최대 90% 감소

이 기술은 이미 여러 나라에서 효과를 입증하고 있다. 대표 사례가 싱가포르다. 싱가포르 국가환경청(NEA)은 2016년부터 볼바키아 수컷 모기를 대량 방사하는 ‘프로젝트 볼바키아)’를 추진해왔다.

BBC에 따르면 현재 대상 지역에서는이집트숲모기가 최대 90% 감소했고, 뎅기열 환자 발생도 최대 80% 가까이 줄어든 것으로 나타났다. 이집트숲모기는 뎅기열과 지카바이러스, 치쿤구니야열, 황열 등을 옮기는 대표적인 매개모기로 세계보건기구(WHO)가 가장 위험한 질병 매개 곤충 가운데 하나로 꼽는다.

싱가포르 정부는 올해 말까지 전체 가구의 절반 정도를 이 프로그램 대상에 포함시킨다는 계획이다.

미국에서도 기술 확산이 시작되고 있다. 구글 모회사 알파벳의 생명과학 기업 베릴리는 미국 환경보호청(EPA)에 캘리포니아와 플로리다에서 약 3200만 마리의 볼바키아 감염 수컷 모기를 방사하는 계획을 제출한 상태다.

기후변화 시대, 방역도 달라진다

전문가들은 이런 방식이 앞으로 더욱 중요해질 것으로 보고 있다. 기후변화로 평균기온이 오르면서 뎅기열과 지카바이러스, 치쿤구니야열 같은 모기 매개 감염병이 빠르게 확산하고 있기 때문이다.

WHO는 최근 보고서에서 기후변화가 모기의 활동 기간과 서식 범위를 넓히면서 기존에는 발생하지 않던 지역까지 감염병 위험이 커지고 있다고 경고했다.

BBC는 “앞으로의 방역은 단순히 모기를 죽이는 것이 아니라 생태계를 최대한 유지하면서 특정 모기만 정밀하게 줄이는 방향으로 바뀌고 있다”고 했다.