오늘의 인사-재정경제부, 과기정통부, 고용노동부 외

■재정경제부 △대외경제국장 김동준
■과학기술정보통신부 ◇과장급 전보 △원천기술과장 김동준 △미래인재양성과장 최진혁 △기계정보통신조정과장 이강우
■고용노동부 ◇과장급 전보 △노동정책총괄과장 백영식 △산재예방지원과장 김준호
■기후에너지환경부 ◇과장급 전보 △핵심자원순환경제추진단 부단장 심은수
■KBS ◇국장급 △보도시사본부 보도국 주간(취재1) 조성원 △보도시사본부 보도국 주간(취재2) 김나미
■EBS ◇부장급 △유아어린이애니부장 박유림 △교육뉴스부장 이혜정
■경기대 △정치전문대학원장 민현주 △관광전문대학원장 한경수 △행정복지상담대학원장 조극훈 △공학대학원장 장순웅 △예술대학원장 이윤영 △대체의학대학원장 이준성 △한류문화대학원장 송종길 △자유교양대학장 이재곤 △자유교양대학 교양교육연구센터장 송명진 △인문대학장 유현아 △예술체육대학장 박영택 △사회과학대학장 김청송 △소프트웨어경영대학장 권기현 △융합과학대학장 길성호 △창의공과대학장 김준석 △창의공과대학 공학교육혁신센터장 조희경 △관광문화대학장 김창수 △교육혁신처 담당관 김도훈 △인재개발처 대학생활상담원장 문화실 △창업지원단장 이평수 △소성박물관장 배정하