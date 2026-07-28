경찰 ‘3대 특검 특수본’ 8개월 만에 활동 종료…16건 송치 등 121건 수사 마무리

경찰청 3대 특검 인계사건 특별수사본부가 출범 약 8개월 만에 활동을 종료하고 전담수사팀 체제로 전환한다.

특수본은 28일 “3대 특검(내란·김건희·채상병) 인계사건 수사를 위해 지난해 12월1일 발족한 특수본이 이날 운영을 종료한다”며 “강일구 경무관을 팀장으로 하는 전담수사팀 체제로 전환해 잔여 사건 수사를 이어나갈 계획”이라고 밝혔다.

특수본은 특검에서 잔여 사건을 인계받은 첫 사례로, 최대 109명 규모의 인력을 동원해 8개월여간 집중 수사를 해왔다. 3대 특검에서 총 192건을 넘겨 받은 특검은 중복 사건 등을 병합해 137건으로 재분류했다. 이 중 송치 16건, 종합특검 등 타 기관 이첩 54건, 불송치·불입건 51건 등 모두 121건을 종결했다. 이 과정에서 피의자 46명을 62차례, 참고인 209명을 220차례 조사하고 16차례 압수수색을 실시했다.

내란 특검 인수 사건에서는 12·3 비상계엄 이후 사건 은폐를 위해 대통령실 및 관저 PC를 초기화한 혐의를 받는 정진석 전 대통령 비서실장, 윤재순 전 대통령실 총무비서관, 강의구 전 제1부속실장에 대해 직권남용 및 증거인멸 혐의 등으로 송치했다. 또 ‘포고령 위반자’의 수용 공간 확보를 지시한 신용해 전 법무부 교정본부장을 내란중요임무종사 혐의로 송치했다.

김건희 특검 인수 사건에서는 제21대 국회의원 보궐선거 서울 서초갑 선거 당시 국민의힘 당원명부 유출 의혹과 관련해 조은희 국민의힘 의원을 개인정보보호법 및 정치자금법 위반 혐의, 명태균씨를 개인정보보호법 위반 혐의로 각각 송치했다. 특검 단계에선 실체 자체가 불투명하다고 판단됐던 ‘저도 선상 파티 사건’을 전면 재조사해 대통령경호처 지휘부의 군 자산 사적 이용 정황을 확인하고, 김용현 당시 경호처장과 김성훈 당시 기획관리실장을 대통령경호법상 직권남용 혐의 등으로 송치하기도 했다.

순직해병 특검 인수 사건에서는 김용원 전 국가인권위원회 상임위원을 강요미수 혐의로, 김건희 여사 측근으로 알려진 이종호씨를 사기 및 변호사법 위반 등 혐의로 각각 송치했다.

다만 수사 과정에서 윤석열 전 대통령과 김건희 여사에 대한 직접 조사는 이뤄지지 않았다. 김 본부장은 “윤 전 대통령은 재판 일정을 이유로 접견을 거부했고, 김 여사는 건강 상태 등 신체적·정신적 이유로 조사를 거부했다”며 “기존 조사와 참고인 진술 등을 바탕으로 혐의를 판단했다”고 말했다.

남은 사건 중 중점 수사가 필요한 사건은 경찰청 수사국 산하 전담수사팀이 수사를 이어가고, 나머지 사건은 경찰청 안보수사단에서 마무리할 예정이다. 잔여 사건은 총 16건으로, 이 중 상당수는 관련 재판 결과를 지켜봐야 하는 등 시간을 두고 진행해야 하는 사건이다. 특수본 관계자는 “특수본이 해산하더라도 중단 없이 책임 수사를 완수하도록 하겠다”고 밝혔다.