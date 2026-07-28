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브라질, 트럼프 관세에 WTO 제소…“정당한 근거 없다”

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본문 요약

브라질 정부가 미국이 자국산 제품에 부과한 추가 관세에 반발해 세계무역기구 분쟁 해결 절차에 착수했다.

브라질이 미국의 관세를 WTO에 제소한 것은 이번이 처음은 아니다.

지난해에도 미국이 브라질산 제품에 50%의 고율 관세를 부과하자 WTO 협의를 요청했다.

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브라질, 트럼프 관세에 WTO 제소…“정당한 근거 없다”

입력 2026.07.28 15:10

  • 백민정 기자

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루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령(왼쪽)과 도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽). AFP연합뉴스

루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령(왼쪽)과 도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽). AFP연합뉴스

브라질 정부가 미국이 자국산 제품에 부과한 추가 관세에 반발해 세계무역기구(WTO) 분쟁 해결 절차에 착수했다.

AFP통신에 따르면 브라질 외교부는 27일(현지시간) 성명을 내고 “미국을 상대로 WTO 분쟁해결제도에 따른 협의를 공식 요청했다”고 밝혔다. 외교부는 미국의 관세 조치가 “정당한 근거가 없고 국제무역 규범과 양립할 수 없다”며 WTO 협의를 통해 문제를 해결하겠다고 설명했다.

WTO 협의 요청은 정식 분쟁 패널 설치에 앞서 양국이 협상을 통해 해결을 시도하는 첫 단계다. 미국은 10일 안에 브라질에 입장을 통보해야 하며, 양국은 30일 이내에 협의를 시작해야 한다. 협의가 60일 이내에 결론을 내리지 못하면 브라질은 WTO에 분쟁 패널 설치를 요청할 수 있다.

트럼프 행정부는 이달 들어 브라질산 일부 제품에 두 차례에 추가 관세를 부과했다. 미국은 브라질의 불공정 무역 관행을 이유로 25%, 무역법 301조를 근거로 강제노동으로 생산된 제품이 유입됐다는 이유를 들어 12.5%의 관세를 각각 적용했다.

브라질이 미국의 관세를 WTO에 제소한 것은 이번이 처음은 아니다. 지난해에도 미국이 브라질산 제품에 50%의 고율 관세를 부과하자 WTO 협의를 요청했다. 당시 미국은 자이르 보우소나루 전 대통령의 쿠데타 모의 사건 재판에 대한 대응 차원이라고 밝혔지만, 이후 해당 관세는 대부분 철회됐다.

트럼프, ‘무역흑자’ 브라질에 50% 관세 폭탄···극우 보우소나루 구하려 내정 개입까지?

도널드 트럼프 미국 대통령이 9일(현지시간) 브라질산 제품에 50% 상호관세를 부과하겠다는 서한을 브라질 정부에 보내면서 쿠데타 모의 혐의로 기소된 자이르 보우소나루 전 브라질 대통령에 대한 “마녀사냥”을 중단하라고 요구했다. 트럼프 대통령이 관세를 무기 삼아 브라질 내정에 간섭하려 한다는 비판이 제기된다. 브라질은 미국 대사대리를 두 차례 초치해 항...

https://www.khan.co.kr/article/202507100806001#ENT

루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령은 최근 미국의 관세 부과를 오는 10월 대선을 겨냥한 정치적 압박이자 선거 개입이라고 비판해왔다. 자이르 보우소나루 전 대통령의 아들인 플라비우 보우소나루가 우파 진영 후보로 룰라 대통령과 대선에서 맞붙을 예정이다.

룰라 대통령은 도널드 트럼프 미국 대통령의 측근으로 알려진 플라비우 후보가 선거에서 유리한 고지를 점하기 위해 미국의 관세 압박을 부추기고 있다고 주장하고 있지만, 플라비우 후보는 이를 부인하고 있다.

한편 브라질 정부는 최근 대선을 앞두고 선거 당국과 면담을 추진했던 미국 정부 관계자 2명에 대해 비자 발급을 거부한 것으로 전해졌다. AFP통신은 외교 소식통을 인용해 브라질 정부가 선거 과정에 대한 외국의 개입 가능성에 민감하게 대응하고 있다고 보도했다.

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