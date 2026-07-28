“공기청정기 ‘샤오미 호환 필터’ 싸길래 바꿨는데…유해 물질 검출”

공기청정기가 생활 필수가전으로 인식되는 요즘 정품필터보다 가격이 저렴해 호환필터를 찾는 소비자가 늘고 있다. 하지만 호환필터의 상당수는 유해가스 제거 성능이 기준에 미달하는 것으로 확인됐다. 샤오미 호환필터에서는 사용이 금지된 유해 물질까지 검출돼 판매 중단과 교환·환불 등의 권고 조치가 나왔다.

한국소비자원은 시중에서 판매되는 공기청정기 호환필터 20개 제품의 품질과 안전성을 시험한 결과를 28일 발표했다.

소비자원에 따르면 호환필터 20개 제품은 유해가스 제거효율과 미세먼지 제거 성능에서 차이가 컸다. 호환필터를 LG전자·삼성전자·위닉스·샤오미의 최신제품에 장착해 시험한 결과 유해가스 제거효율이 20개 제품 중 4개 제품만 관련 기준을 충족했다. 호환필터는 공기청정기 제조사의 정품필터와 형태 및 기능은 비슷하지만 가격은 정품의 30∼56% 수준으로 싸다.

한국공기청정협회 단체표준을 보면 폼알데하이드와 암모니아, 아세트알데하이드, 초산, 톨루엔 등 5개 유해가스의 개별 제거율은 각각 40% 이상, 평균 제거율은 70% 이상이어야 한다.

그러나 20개 중 16개 제품의 평균 유해가스 제거효율은 20~63%에 그쳤다. 정품필터의 평균 제거효율 81∼100%에 비하면 한참 떨어지는 셈이다.

유해가스 제거율 기준을 충족한 제품은 대명테크의 ‘대명필터’, 마중물의 ‘메이저필터’, 바른필터의 ‘바른필터’, 위드유의 ‘베스트필터’ 등 4개 뿐이었다.

미세먼지 제거성능도 제품별로 차이가 컸다. 시험 대상 20개 제품 가운데 8개는 공기청정기에 표시된 성능의 90% 이상을 기록해 기준을 충족했다. 하지만 나머지 12개 제품은 표시 값의 68∼89% 수준에 머물렀다.

심지어 샤오미 공기청정기용 호환필터 2개 제품에서는 탈취필터에서 함유가 금지된 메틸이소티아졸리논(MIT)이 검출됐다. MIT는 박테리아와 곰팡이를 억제·사멸시키는 보존제로 흡입이나 피부 흡수 시 인체에 해로울 수 있다.

환경부는 지난 2019년 고시 개정안을 예고하면서 MIT를 클로로메틸이소티아졸리논(CMIT)와 함께 가습기살균제 원인물질 중 하나로 명시하고 공기청정기와 에어컨의 필터형 보존처리제품에 사용하지 못하도록 했다.

문제의 제품은 아이텍의 ‘TSI 그레이 프리미엄’과 세진아쿠아의 ‘세진 그레이필터’로 2개 제품 모두 중국에서 제조됐다. 판매수량은 각 433개, 192개다.

소비자원은 이들 두 업체에 판매 중단과 기존 판매 제품의 회수, 무상 교환 또는 환불을 권고했으며 업체들은 이를 수용했다.

소비자원은 유해가스와 미세먼지 제거성능이 미흡한 16개 업체에는 품질 개선을 권고했다. 이 가운데 13개 업체는 재질 변경과 생산공정 개선 등을 추진하겠다는 계획을 밝혔다.

소비자원 관계자는 “호환필터를 구매할 때는 사용 중인 공기청정기와의 호환 여부는 물론 유해가스·미세먼지 제거성능, 필터 교체주기, 가격 등을 종합적으로 고려해 선택해야 한다”고 말했다.