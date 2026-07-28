장편 애니 ‘구제역에서 살아 돌아온 돼지’ 개봉 앞두고 있던 허범욱 감독 사망···향년 43세

장편 애니메이션 영화 <구제역에서 살아 돌아온 돼지> 개봉을 앞두고 있던 허범욱 감독이 28일 세상을 떠났다. 향년 43세.

이날 <구제역에서 살아 돌아온 돼지> 배급사 인디스토리는 “허범욱 감독이 지난 7월23일 불의의 화재 사고로 치료를 받던 중 오늘 새벽 세상을 떠났다”며 “8월5일 개봉예정이었던 <구제역에서 살아 돌아온 돼지>의 개봉을 잠정 연기하게 됐다”고 밝혔다.

이어 추후 개봉 일정에 관해서는 “유가족분들과 제작진이 마음을 추스른 뒤 다시 안내하겠다”고 덧붙였다.

<구제역에서 살아 돌아온 돼지>는 허 감독의 두 번째 장편 애니메이션으로, 지난 24일 언론시사회가 진행될 예정이었으나 당일 아침 취소됐다.

허 감독은 첫 장편 애니메이션 <창백한 얼굴들>로 2015년 홀랜드애니메이션영화제 장편 대상을 수상하는 등 국내외에서 주목받아왔다. <구제역에서 살아 돌아온 돼지>는 안시, 시체스, 부천 등 전 세계 35개 영화제에 초청받았으며, 제50회 서울독립영화제에서 최우수작품상을 수상하는 등 국내외 유수 영화제에서 작품성과 독창성을 인정받았다.

빈소는 서울 한강성심병원에 마련됐으며 발인은 30일 오전 8시다. 장지는 서울추모공원이다.