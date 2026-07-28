화재 인천 쿠팡물류센터서 현장감식···“발화 추정 배터리 등 대거 수거”

인천 쿠팡물류센터 화재 원인을 규명하기 위한 합동 현장감식이 28일 진행됐다. 소방청은 처음 불이 시작된 물류센터 6층에서 발화물로 추정되는 배터리 등 증거물을 다수 수거해 국립과학수사연구원에 감정을 의뢰했다.

인천시 소방본부는 이날 오전 10시부터 오후 1시 30분까지 인천 서해구 석남동에 있는 인천 쿠팡32물류센터에서 합동 현장감식을 진행했다고 밝혔다.

합동 현장감식에는 소방청을 포함해 인천경찰청, 국립과학수사연구원, 한국전기안전공사 등 10개 기관 35명이 투입됐다.

중앙 화재 합동조사단은 이날 물류센터 6층 메자닌(복층 적재 구조)의 2층에서 화재 원인으로 추정할 수 있는 비닐 팩 8팩 분량의 배터리와 금속류가 포함된 생활용품 등을 수거했다.

이기열 소방청 화재대응조사과 화재조사계장은 “물류센터 6층 발화지점에서 발화물로 추정되는 배터리 등 증거물을 다수 수거해 국과수에 감정을 의뢰했다”며 “쿠팡에서 6층에 진열한 물품 목록을 받아서 대조해 봐야 한다”고 말했다.

이어 “발화지점의 스프링클러는 모두 가동됐고, 발화지점에서 사용한 소화기도 여러 개 발견했다”며 “발화 지점이 6층으로 특정돼 7층은 조사하지 않았다”고 덧붙였다.

김수영 국립소방연구원 연구관은 “이번 합동감식은 발화 지점으로 추정되는 두 개의 선반을 집중적으로 조사했다”며 “배터리에 의한 전기적 요인뿐만 아니라 누전 등 여러 가지 가능성을 열어놓고 살펴볼 계획”이라고 말했다.

인천시 소방본부는 물류센터 6층 3단 선반에 보관 중이던 적재 물품에서 불이 처음 시작한 것으로 추정하고 있다.

소방당국은 화재 현장에서 발견한 증거물에 대한 국과수 감정 결과가 나오면 정확한 화재 원인과 물류센터의 구조적 취약성, 피해 규모 등을 조사할 예정이다.

인천 쿠팡 물류센터 화재는 지난 18일 오전 6시 54분쯤 6층에서 발생해 109시간 40여분 만인 지난 22일 오후 8시 35분쯤 완전히 진화됐다. 불이 난 쿠팡32물류센터는 지하 1층, 지상 8층, 연면적 29만9000㎡ 규모다.

불이 나자 물류센터 직원 121명을 자력 대피했고, 불을 끄던 소방관 2명이 연기흡입과 탈진으로 병원 치료를 받았다.