극한 폭염에 부산 해수욕장 피서객 북적···부산시, 취약계층 안부 확인

전국적으로 ‘극한 폭염’이 이어지면서 해수욕장에 더위를 피하려는 인파가 몰리고 있다. 해운대해수욕장에는 지난해보다 10만 명이 넘게 몰린 것으로 조사됐다.

27일 오후 부산 해운대해수욕장 일대는 전국에서 몰린 피서객으로 인산인해를 이뤘다. 해수욕장 진입로인 구남로도 휴가철을 맞아 인파로 북적거렸다. 인근 상점에도 평소보다 많은 사람들이 몰렸다.

해운대시장에서 만난 이상석 씨는 “경기도 용인이 집인데, 부산역에 내리니까 숨이 ‘턱’ 막힐 정도로 더웠다. 부산이 서울보다 더 더운 것 같다”고 말했다.

28일 해운대구에 따르면 지난 26일 기준 해운대해수욕장 방문객은 237만2435명으로 집계됐다. 지난해 7월26일(226만9727명)보다 약 10만 명 늘었다. 지난해 해운대해수욕장 개장이 6월 21일이었고, 올해 개장이 6월25일이었다는 점을 감안하면 운영일이 4일 줄었음에도 10만 명이 더 몰린 셈이다.

해운대구 관계자는 “백사장이 뜨거워 오전이나 낮에는 사람이 많지 않은데, 오후가 되면 피서객들이 해수욕장으로 몰리기 시작한다”며 “퇴근시간엔 구청에서 옛 해운대역사까지 가는데 차량 정체가 심해 30분 넘게 걸리기도 했다”고 말했다.

수영구 광안리해수욕장은 지난해(130만 명)보다 5만 명 증가한 135만 명이 방문했다. 서구 송도해수욕장에는 지난해 94만 명보다 21만 명이 늘어 115만 명이 방문한 것으로 집계됐다.

부산은 지난 18일 이후 폭염 특보가 이어지고 있다. 부산지역 온열질환자는 지난 26일 기준 34명에 이른다. 부산소방재난본부에 따르면 지난 27일 수영구에서 “친구가 더워서 쓰러지려 한다”는 신고가 119에 접수됐다. 지난 26일에는 남구에서 85세 여성이 길을 걷다 쓰러져 119에 의해 인근 병원으로 옮겨지기도 했다. 당시 이 여성의 체온은 39.1도까지 올랐던 것으로 알려졌다.

부산시는 노인맞춤돌봄서비스 대상 3만2000명을 대상으로 하루 1~2회 안부 확인에 나서는 한편 노숙인 588명을 대상으로 한 순찰을 하루 3~4회 진행 중이다. 공공·민간 무더위쉼터를 운영하고, 폭염 극복을 위한 재난관리기금을 구·군에 지원한다는 계획이다.