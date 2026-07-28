제주 영화관에서는 팝콘과 음료 ‘다회용기’로···쓰레기 양산 일회용기 ‘퇴출’

도내 메가박스 3곳 7월부터 시행 나초·즉석구이 등 다회용기 적용 확대

제주 지역 영화관에서는 팝콘과 음료를 한번 쓰고 버리는 일회용기가 아닌 다회용기에 담아 즐길 수 있게 됐다.

제주도는 이달부터 제주지역 메가박스 3개 지점(제주아라·제주삼화·서귀포)과 협력해 매점 팝콘 용기와 음료컵을 다회용기에 전환해 판매하고 있다고 28일 밝혔다.

영화관 이용객은 기존과 동일하게 매점에서 제품을 구매해 영화를 관람한 뒤 용기와 컵을 영화관 내 비치된 전용 반납함에 넣으면 된다. 먹다 남은 팝콘 등은 비닐 등으로 포장해 가져갈 수 있다. 반납된 용기는 전문 세척업체가 회수해 멸균 세척을 거친 뒤 다시 공급한다.

문모씨(47)는 “최근 메가박스 영화관에서 구매한 팝콘 세트가 다회용기에 나와 놀랐다”면서 “먹고 남은 팝콘은 포장해갈 수 있었고, 일회용기 쓰레기를 덜 발생시킨다는 생각에 기분이 좋았다”고 말했다.

현재 다회용기는 이용 비중이 가장 높은 팝콘 용기와 음료컵에 우선 적용 중이다. 도는 향후 나초, 즉석구이 등 매점에서 판매하는 전체 먹거리 용기로 다회용기 적용 범위를 확대할 계획이다.

이번 영화관 다회용기 도입은 제주도가 확대해 온 생활 속 자원순환 사업의 연장선이다. 도는 지난해 야영장에 다회용기를 도입한 데 이어 올해 야영장과 골프장, 영화관으로 적용 범위를 넓혔다. 이달 23일부터는 동문재래시장 야시장에도 다회용기를 도입했다.

특히 영화관은 불특정 다수가 오가는 대표적인 다중이용시설인 만큼 이번 사업을 통해 일회용품 사용량과 폐기물 발생량을 줄이고 탄소중립 실현에도 기여할 것으로 기대되고 있다.

임홍철 제주도 기후환경국장은 “다회용기 사용은 일상에서 누구나 쉽게 실천할 수 있는 탄소중립 활동”이라면서 “도민들이 자연스럽게 자원순환에 동참할 수 있도록 다양한 분야에서 다회용기 사용을 확대해 나가겠다”고 말했다.