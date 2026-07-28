공수처, “중수청 3급 이상도 수사 대상”...‘추가수사의뢰’ 절차도 신설해야

고위공직자범죄수사처(공수처)가 오는 10월 출범 예정인 중대범죄수사청(중수청) 소속 3급 이상 고위공무원도 공수처 수사 대상에 포함해야 한다는 입장을 냈다. 공소청이 추가 수사가 필요하다고 판단할 경우 ‘보완수사요구’ 대신 ‘추가수사의뢰’ 절차를 신설해야 한다는 의견도 함께 제시했다.

김백기 공수처 대변인은 28일 정례브리핑에서 “공수처법상 고위공직자 범위에 중수청 소속 3급 이상 공무원을 포함해야 한다는 내용의 의견을 국무조정실에 제출했다”고 밝혔다. 현행 공수처법은 판·검사와 경무관급 이상 경찰, 감사원 3급 이상 공무원 등 일정 직급 이상의 고위공직자를 공수처 수사 대상으로 규정하고 있다. 공수처는 새로 출범하는 중수청의 고위직에도 같은 기준을 적용해야 한다는 입장이다.

공수처는 지난 25일 국회 법제사법위원회에도 공수처법 개정안에 대한 의견을 제출했다. 형사소송법 개정으로 삭제·변경되는 수사 절차 관련 규정을 공수처법으로 옮겨 향후 법 해석상 혼란을 줄여야 한다는 취지다. 김 대변인은 “수사 절차 관련 40여 개 조문을 공수처법에 직접 규정해 해석상 다툼의 여지를 최소화하자는 것”이라고 설명했다.

공수처는 특히 공수처가 공소 제기를 요구한 사건을 공소청이 넘겨받은 뒤 추가 수사가 필요하다고 판단할 경우를 대비한 별도 절차를 마련해야 한다고 주장했다. 현행 보완수사 요구권은 검사와 사법경찰관의 관계를 전제로 한 제도여서 공수처와 공소청의 관계에는 맞지 않는다는 것이다. 김 대변인은 “‘추가수사의뢰’ 절차를 신설해 공소청 검사가 추가 수사가 필요하다고 판단하면 공수처 검사와 협의해 수사를 진행하도록 해야 한다”고 말했다.

공수처는 수사관 임기제를 폐지해야 한다는 의견도 밝혔다. 현행 공수처법은 수사관 임기를 6년으로 하고 연임할 수 있도록 규정하고 있다. 김 대변인은 “수사업무를 담당하는 기관 가운데 임기를 두는 사례는 극히 드물다”며 “공수처법 개정 과정에서 임기제는 폐지돼야 한다는 것이 공수처 다수의 의견”이라고 말했다. 다만 이 의견은 이번 국무조정실 제출안에는 포함되지 않았다. 김 대변인은 “다른 경로를 통해 계속 의견을 개진할 계획”이라고 밝혔다.