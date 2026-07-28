서울양양고속도로 양양 방향서 승용차, 버스 등 4대 추돌···19명 중·경상

28일 오전 11시 18분쯤 강원 양양군 서울양양고속도로 양양 방향 서면 6터널 인근에서 승용차 2대와 버스 2대가 추돌하는 사고가 발생했다.

버스 2대에는 각각 24명과 27명, 승용차 2대에는 각각 2명과 4명 등 차량 4대에 모두 57명이 타고 있었다.

이 가운데 19명이 중·경상을 입고 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다.

이날 사고 여파로 이 일대에서 1시간가량 차량 정체가 이어지기도 했다.

경찰은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.