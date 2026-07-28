“봉쇄시위로 아시안게임 준비도 차질”···체육단체들, 국회서 “사태 해결” 호소

서울 송파구 올림픽공원 ‘개표소(핸드볼경기장) 봉쇄 시위’가 두 달 가까이 계속되고 있다. 시위 이후 경기장 내 사무실에 들어가지 못하고 있는 대한체육회 관계자들이 28일 국회를 찾아 사태 해결을 촉구했다. 이번주 중으로 예고한 경기장 재진입 시도는 국회와 협의를 거쳐 추진하겠다고 밝혔다.

경기장 안에 사무실을 두고 있는 대한체육회 산하 9개 종목단체 관계자들은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 체육행정 정상화를 촉구하는 대국민 호소문을 발표했다. 국회 문화체육관광위원회 소속 김재원 조국혁신당 의원도 참석했다. 지난달 5일 시작된 봉쇄 시위는 이날로 54일째 진행 중이다.

체육회 측은 사무실 출입 봉쇄가 계속되며 오는 9월19일 개막하는 2026 아이치·나고야 아시안게임 준비에 큰 차질이 빚어지고 있다고 밝혔다. 경기장 입주 단체 중 댄스스포츠와 산악, 세팍타크로, 우슈, 펜싱, 핸드볼 등 6개 종목 선수들이 이번 아시안게임에 출전한다. 체육회 측은 대학 입시 등에 필요한 경기실적증명서 발급 등 행정서비스에도 차질이 빚어져 선수와 학생, 일반 국민까지 직간접적 피해를 보고 있다며 해결책 마련을 촉구했다.

함세희 대한수중핀수영협회 사무총장은 “직원들이 안전하게 사무실에 출입하고 필수 행정 자료 및 전산 장비를 반출할 수 있도록 협조해달라”고 말했다. 함 사무총장은 “투표함 및 투표 물품 보관과 관련해 국민적 신뢰를 훼손하거나 불필요한 오해가 발생하지 않도록, 여야 의원 입회와 언론 공개 등 투명성이 확보된 절차를 전제로 출입과 물품 반출이 이뤄지길 바란다”고 말했다.

김 의원은 “국회 국정조사가 차질 없이 이뤄져야 한다는 점에 깊이 공감하며 취지를 존중한다”면서도 “출입 제한이 장기화되는 동안 선수 등록과 자격 관리, 국제교류 등 체육 행정 전반에 차질이 발생하고 있다”고 말했다.

체육회는 국회 ‘투표용지 부족 사태’ 국정조사특별위원회 소속 여야 의원들과 협의를 거쳐 경기장 재진입 시점을 결정하겠다고 밝혔다. 김 의원과 체육회 측은 “공권력을 투입해 강압적으로 물품을 반출하기보다는 현장 국민들과의 평화적인 논의를 통해 진입하는 것을 원칙으로 삼고 있다”고 말했다. 체육회는 지난 24일 보도자료를 통해 이번주 중 경기장 재진입을 시도하겠다고 밝힌 바 있다.