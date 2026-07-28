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소방청, 전국 화재위험경보 ‘경계’ 발령···“폭염에 화재 급증”

입력 2026.07.28 16:11

수정 2026.07.28 16:34

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지난 27일 열화상 카메라로 찍은 서울 광화문 일대. 차도와 자동차가 붉은색(왼쪽)으로, 종로의 백사실 계곡은 파란색으로 찍혀 있다. 정지윤 선임기자

지난 27일 열화상 카메라로 찍은 서울 광화문 일대. 차도와 자동차가 붉은색(왼쪽)으로, 종로의 백사실 계곡은 파란색으로 찍혀 있다. 정지윤 선임기자

소방청이 폭염으로 인한 화재 피해를 최소화하기 위해 28일 오후 2시를 기해 전국에 화재위험경보 ‘경계’ 단계를 발령했다.

이번 조치는 폭염 장기화로 냉방기기 사용이 증가하면서 화재 위험이 커짐에 따라 선제적 대응 차원에서 이뤄졌다. 경보는 ‘주의-경계-심각’ 3단계로 운영된다.

소방청에 따르면 폭염특보 발효 직전 9일(7월1~9일) 동안 하루 평균 화재 발생 건수는 84건이었으나, 특보 발효 이후(7월10~27일)에는 하루 평균 96.1건으로 14.4% 급증했다.

기상청은 앞서 지난 27일 오후 3시 폭염 위기경보를 ‘경계’에서 ‘심각’ 단계로 격상하고 폭염특보 발효 지역을 확대한 바 있다.

소방청은 이날 화재위험경보 강화와 함께 재난방송과 긴급 문자 발송, 전기화재 예방수칙 홍보 등 국민 안내 활동에 주력한다. 또 노후 주거시설에 대한 안전관리를 집중적으로 실시하고, 행정안전부, 지방자치단체, 전력기관 등 관계기관과 공조 체계도 강화한다.

최용철 소방청장 직무대행은 “지속되는 폭염 속에서 냉방기기 과다 사용과 노후 전기설비의 결합은 전기화재 위험을 급격히 높이고 있다”며 “멀티탭 과부하, 문어발식 전기 사용 등은 반드시 피하고, 사용하지 않는 전자기기의 전원은 콘센트에서 분리하는 생활습관이 절실하다”고 말했다.

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