복싱대회서 쓰러진 중학생 ‘10개월째 의식 불명’···경찰, 협회 관계자 등 8명 송치

대통령배 전국대회 경기 중 쓰러져 뇌수술···현재까지 의식 불명 의무진 부재·구급차 장비 고장·무자격 코치 등 관리 부실 드러나 제주경찰 ‘업무상 과실치상’ 혐의로 협회 사무처장·관장 등 8명 송치

지난해 제주에서 열린 전국시도복싱대회 도중 경기를 치르던 중학생 선수가 쓰러져 의식불명에 빠진 사고와 관련해 대한복싱협회 관계자 등 8명이 검찰에 넘겨졌다.

제주경찰청은 업무상 과실치상 혐의로 대한복싱협회 사무처장과 기술위원, 심판 등 대회 관계자와 피해 선수 소속 체육관 관장 등 모두 8명을 검찰에 불구속 송치했다고 28일 밝혔다.

이들은 지난해 9월3일 서귀포시에서 열린 제55회 대통령배 전국시도복싱대회에서 경기 중 의식을 잃고 쓰러진 전남 무안 소재 중학교 학생인 10대 선수 A군에 대해 적절한 응급조치와 초기 사고 대응을 소홀히 한 혐의를 받고 있다.

당시 A군은 경기 도중 상대 선수에게 여러차례 강한 펀치를 맞고 쓰러진 뒤 의식을 잃었다. A군은 인근 병원으로 이송돼 뇌수술을 받았으나 현재까지 의식을 회복하지 못한 것으로 전해졌다.

앞서 대한체육회가 이 사고를 자체 조사한 결과 대한복싱협회는 대회 안전관리계획을 수립하지 않았고 현장 응급체계도 부실했던 것으로 나타났다. 대회 규정 미준수, 사건 보고 및 초기대응 미흡 등 안전관리 전반에서 문제점이 드러났다.

특히 복싱협회 경기규칙상 경기가 진행되는 동안 의사 또는 간호사 등 전담 의무진이 배치돼야 했지만 사고 당일 현장에는 의무진이 없었던 것으로 확인됐다.

대기 중인 구급차 내 바이탈 측정 기기와 사이렌이 작동하지 않았고 병원 응급실 하차지점 착오로 인해 이송이 지연되기도 했다. 선수의 체력 회복 지원 등의 역할을 하는 세컨드 코치는 2025년도 지도자 등록이 되지 않은 무자격자라는 사실도 밝혀졌다.

A군의 아버지는 억울함을 호소하며 대회장에서 자해를 시도하기도 했다.