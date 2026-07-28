자살시도자 귀가 전 24시간 보호···전문인력 현장 출동 늘리고 국가대응실도 신설

병원에 입원하지 않는 자살 시도자가 집으로 돌아가기 전 최대 24시간 동안 전문 상담과 보호를 받을 수 있는 ‘일시보호 서비스’가 도입된다. 경찰·소방 중심이던 자살 시도 현장 대응에 정신건강 전문인력 출동을 늘리고, 24시간 긴급상황 대응을 총괄할 ‘국가자살대응실’도 신설된다.

28일 보건복지부는 국무회의에서 이 같은 내용을 담은 관계부처 합동 ‘자살 긴급대응 강화방안’을 보고했다고 밝혔다. 기존 자살예방 대책이 위기 요인의 사전 발굴에 집중했다면, 이번 대책은 자살 시도가 발생한 뒤 현장 출동부터 보호·치료, 일상 회복까지 이어지는 대응 공백을 줄이는 데 초점을 맞췄다.

정부가 현장 대응을 보강하기로 한 것은 자살 시도 직후 전문 인력의 개입이 크게 부족하다는 판단 때문이다. 지난해 경찰·소방의 자살 시도 현장 출동은 5만1000여건이었지만 자살예방센터 인력이 함께 출동한 경우는 3738건으로 7%에 그쳤다. 특히 병원에 입원하지 않는 자살 시도자는 지구대나 파출소에 머물다 보호자에게 인계된 뒤, 전문 상담도 받지 못한 채 기존 생활환경으로 돌아가는 경우가 많았다.

이에 정부는 주간(평일 낮) 자살예방센터 현장 전담 인력을 확충하고 출동수당을 도입해 전문 인력의 현장 출동을 늘리기로 했다. 전문 인력은 현장에서 자살 시도자의 응급성과 위험도를 평가하고 응급입원 필요성 판단을 지원하며, 초기 심리 안정과 치료·상담기관 연계를 맡는다.

심야·공휴일에는 경찰과 정신건강전문요원이 함께 근무하며 출동하는 합동대응팀을 확대한다. 현재 합동대응팀은 10개 시·도에서 11개 팀이 운영되고 있다. 정부는 지역 정신건강복지센터 인력을 늘려 내년부터 합동대응팀을 단계적으로 확대할 계획이다.

전문 인력이 직접 출동하기 어려운 경우에는 정신과 전문의 등 전문가가 영상으로 현장과 연결돼 자살 시도자의 위험도를 실시간으로 평가하고 응급입원이나 초기 심리 지원, 치료·상담기관 연계 등 후속 조치를 돕는다. 이선영 복지부 정신건강정책관은 “당장 모든 곳에 전문 인력을 확충하기 어렵기 때문에 영상 지원이라도 할 수 있도록 체계를 만들겠다”고 설명했다.

현장에서 병원으로 이송되지 않은 자살 시도자는 일시보호 서비스로 연계된다. 정부는 경찰관직무집행법상 자살 시도자를 보호할 수 있는 최대 24시간 동안 경찰과 정신건강 전문 인력이 함께 집중 상담과 보호를 제공한다는 구상이다. 이후 귀가한 시도자가 지역 자살예방센터의 사례관리를 받을 수 있도록 상담 참여도 설득한다.

일시보호 서비스는 내년 전국 5곳에서 시범 운영될 예정이다. 다만 어느 지역, 어떤 기관에서 서비스를 제공할지와 대상자 선정·이송 절차 등은 아직 구체화하지 않았다.

복지부·경찰청·소방청 등이 함께 근무하는 ‘국가자살대응실’도 설치한다. 대응실은 전체 자살 시도·사망 사건을 24시간 모니터링하면서 병상 배정과 이송 상황을 관리하고, 현장 위험도 평가와 후속 기관 배정을 지원한다. 지자체와 위탁기관이 개별적으로 맡아오던 대응 책임을 국가 차원으로 끌어 올리겠다는 취지다.

복지부는 국가자살대응실 설치에 필요한 부처 간 협의는 마쳤지만 구체적인 설치 시점과 장소, 인력 규모와 예산은 아직 정해지지 않았다고 설명했다.

자살 위기 포착 채널도 강화한다. 누구나 쉽게 도움을 요청할 수 있도록 109 자살예방 상담 전화 인력을 기존 103명에서 오는 10월까지 200명 규모로 늘리고, 인공지능(AI)을 활용해 업무를 자동화할 계획이다. 특히, 자살·자해 등 위험 키워드를 검색한 이용자에게는 109 안내, 공익광고 등의 콘텐츠가 SNS 알고리즘을 통해 노출될 수 있도록 하는 방안을 추진한다.

정은경 복지부 장관은 “자살 시도자와 같은 고위험군을 한 명이라도 더 발굴하고 조기에 밀착 보호하는 것은 국가의 당연한 책무”라며 “자살 고위험군이 필요한 지원을 받을 수 있도록 대응실을 비롯한 사전·사후 관리시스템을 확충하겠다”고 밝혔다.