합수본, “신천지 민주당 가입 독려” 진술받고도 미입건···‘여권 봐주기’ 비판에 “혐의 없어”

정교유착 비리 의혹을 수사하는 검·경 합동수사본부(본부장 김태훈 대전고검장)가 4개월 전 “신천지 간부가 더불어민주당 가입을 독려했다”는 취지의 진술을 확보하고도 관련자들을 입건하지 않은 것으로 파악됐다. ‘봐주기 수사’ 논란이 일자 합수본은 민주당에 대한 조직적 입당이 확인되지 않아 입건하지 않았다고 해명했다.

28일 경향신문 취재를 종합하면 합수본은 지난 3월 신천지 탈퇴 신도 A씨를 불러 조사했다. A씨는 “2022년 말 시몬지파 청년회장이 신도들에게 국민의힘에 가입하라 했고, 신도들이 거부감을 표시하면 민주당에도 가입하라고 했다”는 취지로 진술했다.

일각에서 국민의힘 신천지 당원 가입 의혹을 수사 중인 합수본이 민주당에 대한 유사 진술이 나왔음에도 입건하지 않는 등 봐주기 수사를 한 것 아니냐는 비판이 제기됐다.

합수본 관계자는 “진술을 토대로 민주당과 국민의힘 집단 가입 의혹을 모두 수사했으나, 총회 차원에서 민주당 가입을 강요한 사실이 없어 입건하지 않은 것”이라고 설명했다. 국민의힘 집단 입당 의혹의 경우엔 지도부가 지파별로 가입할 인원을 할당하고 가입 현황을 취합하는 등 조직적인 개입이 있었지만, 민주당의 경우엔 없었다는 것이다. A씨 진술 역시 지도부가 국민의힘 가입을 종용했다고 설명하는 과정에서 나온 것으로 전해졌다.

이 사건과 별개로 합수본은 신천지가 올해 6.3 지방선거를 앞두고 민주당에 가입한 사실을 포착해 공직선거법 위반 혐의로 수사하고 있다고 밝혔다. 민주당 당대표 후보인 김민석 의원은 지난 21일 “반명·분열주의·신천지의 비밀 3자 연합을 깨는 것이 이번 전당대회의 본질”이라고 민주당과 신천지의 유착 의혹을 제기했다. 합수본은 “김 의원이 의혹을 제기하기 전부터 해당 혐의에 대한 단서를 확보해 수사하고 있었다”고 설명했다.

앞서 합수본은 이만희 총회장을 지난달 29일 정당법 위반 등으로 구속 기소한 뒤, 지난 13일 이 회장과 간부 3명을 추가로 구속 기소했다. 이들은 2021∼2024년 국민의힘 대선·총선 경선 등에 영향을 미칠 목적으로 신도들에게 당원 가입을 강제한 혐의를 받는다. 정당법 42조는 정당 가입이나 탈당을 강요하지 못하도록 하고 있다. 조직적 당원 가입으로 국민의힘 선거 업무에 지장 줬다는 혐의(업무방해)도 적용했다.