낙동강 녹조 확산…하류 4개 보 순차 개방

정부가 낙동강 하류 녹조 저감을 위해 보를 개방한다.

기후에너지환경부는 최근 낙동강 유역의 녹조 확산에 대응하기 위해 오는 30일부터 다음달 5일까지 낙동강 하류 4개 보를 순차적으로 개방한다고 28일 밝혔다.

개방 대상은 강정고령보와 달성보, 합천창녕보, 창녕함안보로 30일 강정고령보를 시작으로 하루 간격으로 개방된다.

강정고령보와 달성보는 수위를 각각 0.9m씩, 합천창녕보는 0.6m, 창녕함안보는 0.54m 낮춘다. 기후부는 수생태계와 어·패류에 미치는 영향을 최소화하기 위해 보 하강속도를 시간당 3㎝로 조절할 계획이다. 다만 기상과 하천 상황에 따라 개방 폭과 운영 기간은 탄력적으로 조정될 수 있다.

이번 조치는 녹조계절관리제(5월15일~10월15일)와 연계해 낙동강 하류의 녹조 발생을 줄이기 위해 시행된다. 국립환경과학원은 이번 보 개방으로 운영 기간 동안 낙동강 하류 녹조가 약 30% 저감될 것으로 예측했다.

기후부는 향후 낙동강 지역의 녹조가 더욱 확산할 경우 낙동강 8개 보 전체를 순차적으로 개방하는 방안도 추진할 계획이다.

송호석 기후부 수자원정책관은 “이번 낙동강 하류 4개보 순차 개방 조치는 낙동강 하류의 녹조 및 폭염 등 기상 상황을 고려해 시행하는 것”이라며 “보 개방으로 인한 주민들의 물 이용 불편이 최소화되도록 지역사회와 긴밀히 소통할 예정”이라고 말했다.