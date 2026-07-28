‘장윤기 사건’ 계기로 경찰관 가족사건 전수조사…117건 확인, 44건 이관

경찰이 ‘장윤기 사건’을 계기로 경찰관 가족이 연루된 사건에 대한 전수조사를 실시한 결과, 총 117건이 확인돼 이 중 44건을 다른 경찰관서로 이관했다.

경찰청은 경찰 수사 내부 비리 근절 방안의 하나로 지난 10일부터 22일까지 경찰관 가족 사건 전수조사를 실시했다고 28일 밝혔다. 앞서 광주에서 경찰 간부의 자녀가 연루된 이른바 ‘장윤기 수사 비위 의혹’이 사회적 파장을 일으키자 경찰청은 경찰 가족이 관계된 사건에 대한 전수조사를 지시했다.

전수조사 대상은 사건관계인이 해당 사건의 수사(입건 전 조사 포함)가 진행되는 경찰관서에 근무 중이거나 최근 3년 이내 근무한 경찰관의 배우자 및 직계존·비속인 사건이다. 경찰은 수사의 적절성 등을 중심으로 점검을 실시했다.

조사 결과 경찰관 가족 사건은 총 117건으로 집계됐다. 경찰은 이 가운데 44건은 공정성 제고를 위해 시·도경찰청이나 다른 경찰서로 이송(이관) 조치했다. 경찰은 나머지 사건에 대해서도 매월 수사의 적절성을 재점검하며 관리할 방침이다.

경찰청은 또 최근 전북경찰청 사례처럼 수사나 감찰이 필요한 사안은 원칙적으로 시·도경찰청이 직접 담당하도록 했다. 최근 전북에선 현직 경찰관이 불법 촬영 혐의로 수사를 받던 아들의 휴대전화를 폐기한 혐의로 입건됐다.

전주의 한 파출소 소속 A 경감은 지난 5월 고등학생 아들 B군이 교사를 불법 촬영한 혐의로 수사를 받게 되자 관련 영상이 담긴 B군의 휴대전화를 파손 후 폐기한 혐의를 받고 있다. 전북경찰청은 A 경감을 증거인멸 혐의로 입건해 수사 중이다.

경찰 관계자는 “전수조사 결과를 토대로 경찰관 가족 사건에 대해 상시 관리할 수 있는 운영 방안을 마련해 경찰 내부의 이해충돌 방지 체계를 정비할 계획”이라고 밝혔다.