[속보]종합특검, 이종섭 소환···방첩사 채상병 사건 개입 의혹 조사

권창영 2차 종합특검이 국군방첩사령부의 채모 상병 순직 사건 개입 의혹과 관련해 이종섭 전 국방부 장관을 참고인 신분으로 불러 조사하고 있다.

특검팀은 28일 언론 공지를 통해 이 전 장관을 조사하고 있다고 알렸다. 특검이 이 전 장관을 대면조사 하는 것은 이날이 처음이다.

특검은 2023년 7월 ‘윤석열 전 대통령이 임성근 전 해병대 1사단장 등 8명을 순직사건 혐의자로 적시한 초동수사 결과를 보고 받고 격노했다’는 이른바 ‘VIP 격노설’을 조사하는 것으로 알려졌다. 또 임 전 사단장의 과실치사 혐의 적용 취소를 전후해 이 전 장관이 방첩사에 지시한 내용을 추궁하는 것으로 전해졌다.

특검은 방첩사가 ‘VIP 격노’ 관련 정보 수집을 막은 정황을 포착해 황유성 전 방첩사령관과 당시 방첩사 소속 해병대 파견부대장이던 문모 대령을 직권남용 권리행사방해 혐의로 입건해 수사하고 있다.

앞서 이 사건을 수사한 이명현 특검팀은 채 상병 순직 사건 처리를 놓고 해병대 수사단과 국방부가 갈등을 빚던 2023년 8월, 황 전 사령관이 문 대령과 수차례 통화한 사실을 파악했다. 문 대령은 해병대 파견 기간 채 상병 사건과 관련한 해병대 내부 동향을 수집해 보고한 것으로 조사됐다.