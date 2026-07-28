서울 중구가 국가기술·국가전문자격증을 취득한 저소득 청년에게 연 최대 50만원의 금액을 지원한다.

중구는 관내 미취업 청년 가운데 기초생활수급자와 차상위계층을 대상으로 ‘취약계층 청년 도약 장려금’을 지원한다고 28일 밝혔다.

지원대상은 공고일 기준 중구에 6개월 이상 주민등록을 두고 있으며, 미취업자거나 사업자 등록을 한 사실이 없어야 한다. 신청은 거주지 동 주민센터를 방문하거나 이메일(sujung972@seoul.go.kr)로 하면 된다.

지원가능한 자격증은 한국산업인력공단(Q-Net)에서 확인할 수 있는 국가기술·국가전문자격증이다. 올해 1월 1일 이후 제과·제빵기능사, 간호조무사, 요양보호사, 사회복지사 등 자격증을 따면 신청 가능하다. 컴퓨터 활용 능력 및 워드프로세서와 자동차 운전면허는 제외된다.

지원금은 자격증 등급에 따라 차등 지급한다. 기술·기능 분야 기술사·기능장·기사는 50만원, 산업기사는 40만원, 기능사는 20만원이다. 서비스 분야 자격증 취득 시에는 1급 40만원, 2급·3급·단일등급은 20만원을 받을 수 있다. 단일등급의 국가전문자격증에는 30만원이 지급된다. 도약장려금을 받은 후 추가로 자격증을 취득할 경우, 연간 한도인 50만원에서 기존 수령액을 뺀 차액을 받을 수 있다.

도약 장려금은 중구민들의 나눔으로 조성한 ‘드림하티 후원금’으로 마련했다. 드림하티는 저소득층의 자립을 돕기 위해 모금하는 중구 맞춤형 복지사업이다. 사업 예산은 1000만원으로, 예산을 소진하면 조기 마감될 수 있다.

김길성 중구청장은 “도약장려금이 경제적 어려움 속에서도 꿈을 향해 나아가는 청년들에게 든든한 디딤돌이 되길 바란다”며 “앞으로도 청년들이 마음껏 가능성을 펼치고 당당히 사회로 나아갈 수 있도록 청년의 곁에서 힘이 되는 정책을 펼쳐 나가겠다”고 말했다.