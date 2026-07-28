[속보] 일본 구마모토서 규모 7.1 지진···쓰나미 주의보 발령

일본 규슈 구마모토에서 28일 규모 7.1의 지진이 발생했다.

일본 기상청은 이날 오후 4시27분 일본 구마모토현에서 규모 7.1의 지진이 발생했다고 밝혔다. 진도 7은 고정해 두지 않은 가구의 대부분이 넘어질 수 있는 가장 높은 강도다.

기상청은 지진으로 예상 높이 1ｍ 쓰나미(지진해일)가 발생할 수 있다며 주의보를 발표했다.

NHK에 따르면 진앙은 구마모토현 구마모토 지방으로 지진 발생 깊이는 10㎞로 추정된다.

일본 정부는 구마모토현, 나가사키현, 가고시마현, 후쿠오카현, 사가현, 오이타현, 미야자키현 등에 긴급 지진 경보를 발령했다.

규슈전력에 따르면 구마모토 지역에서는 약 4만5000가구 등에 전력 공급이 중단됐다. 구마모토현 기쿠요마치에 공장이 있는 대만 TSMC는 현지 공장 상황을 확인 중이며 지진 발생으로 직원들이 야외로 대피했다고 밝혔다.

일본 원자력청은 이번 강진과 관련해 규슈·시코쿠에 있는 원자력발전소 3곳에서 즉각적인 이상은 발견되지 않았다고 밝혔다.

구마모토에서는 2016년 강진이 발생해 50여명이 사망하고 1800명이 다치기도 했다.