일본 규슈 지진에 부산 울산서도 신고 빗발···피해는 아직 없어

28일 오후 일본 규슈에서 발생한 7.1 규모의 강진으로 부산 울산 지역에서도 흔들림이 느껴진다는 신고가 잇따랐다.

이날 오후 4시55분 기준 부산소방재난본부에는 지진관련 신고가 118건 접수됐다. 소방본부 자동응답시스템(ARS)로도 173건의 신고가 접수됐다. 울산에서도 관련 신고 100여 건이 접수됐다. 부산과 울산에서 이번 지진으로 인한 피해는 확인되지 않았다.

부산소방본부 관계자는 “ARS 문의에 답변하기 위해 전화를 하고 있다”며 “지진 발생 시 행동요령과 일본 지진의 영향 때문에 흔들림이 있었다는 점을 안내하고 있다”고 말했다.

기상청에 따르면 부산, 전남광주, 경남, 제주등 지역에서는 최대 계기진도 3의 진동이 감지됐다. 계기진도 3은 ‘실내, 특히 건물 위층의 사람은 현저히 느끼며, 정차한 차가 약간 흔들리는 정도’의 진동이 있은 경우를 뜻한다.

강원과 경기, 경북, 대구, 울산, 전북, 충남, 충북 등에서는 계기진도 2의 흔들림이 있었다. 계기진도 2는 진동이 ‘조용한 상태나 건물 위층 소수만 느끼는 정도’인 경우에 해당한다.

이날 오후 4시27분쯤 구마모토현 구마모토시 남쪽 23㎞ 지점에서 규모 7.1 지진이 발생했다. 진원의 깊이는 10㎞로 추정됐다.