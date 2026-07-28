정부, ‘자살 반복 장소’ 데이터로 콕 짚어 안전펜스·CCTV 설치…철도역에도 스크린도어 생긴다

정부가 자살이 반복되는 장소를 데이터로 선별해 집중 관리에 나선다. 자살 발생 빈도가 높은 ‘위험 장소’에는 안전펜스, 폐쇄회로(CC)TV 등 안전시설이 보강되고, 지하철 승강장에만 있었던 스크린도어가 철도역에도 설치된다.

국토교통부는 28일 국무회의에서 관계부처 합동으로 ‘자살예방을 위한 장소 관리방안’을 보고했다. 2023년 기준 한국의 자살사망률은 인구 10만명당 24.8명으로 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 1위다.

자살이 발생하는 장소는 건물(74.7%), 산·하천 등 교외지역(22.6%), 교량·철로(1.1%) 등 다양하지만, 특정 장소에서 반복적으로 발생하는 경향도 있다. 최근 3년간 자살 발생 빈도가 높았던 교량 24개 중 5개에 전체 자살사망자의 41.3%가 집중됐다.

이에 정부는 자살 발생 빈도가 높은 장소를 데이터로 선별해 맞춤형 안전시설을 설치한다는 계획이다. 먼저 건물 옥상에는 자동개폐장치 설치를 확대한다. 자동개폐장치는 평상시에는 닫힌 상태를 유지하지만 화재 시에는 자동으로 문이 열린다. 현재는 신축 건물만 설치가 의무화되어 있다. 정부는 내년 상반기부터 최근 3년간 옥상 투신이 발생한 939개 건물 중 위험도가 높은 건물에 자동개폐장치 설치를 지원할 예정이다.

지하철 승강장에만 설치되어 있었던 스크린도어가 이제 철도역에도 설치된다. 정부는 철도역사 527곳 중 239곳 승강장에 스크린도어를 설치한다. 나머지 스크린도어 설치가 어려운 곳에는 위험 상황을 실시간으로 감지하는 지능형 CCTV를 설치한다.

의료기관에서는 입원실, 화장실 등 자살 발생 우려가 큰 공간을 중심으로 창문 열림 폭을 제한하고 난간을 높이는 등 안전시설 개선을 추진한다.

자살 빈도가 높은 교량 24개 중 안전시설이 부족하거나 없는 15개에는 안전펜스와 CCTV가 설치된다.

산과 하천은 자살 빈도가 높았던 장소를 중심으로 CCTV 등 안전시설을 보강하고 순찰을 확대한다.

기존엔 자살 관련 통계를 생산하는 기관과 도로·철도·건물·산·하천 등 각 장소를 관리하는 기관이 달라 관련 정보가 통합 관리되지 못했다.

앞으로는 보건복지부가 자살이 자주 발생하는 장소 등 관련 통계를 생산·분석해 관계부처와 지방정부에 공유한다. 각 기관은 이 통계를 토대로 안전시설을 설치하고, 시설별 예방효과까지 분석하는 범정부 관리체계가 구축된다.