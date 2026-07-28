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[속보]JTBC 기자 폭행 ‘잠실 시위’ 참가자 2명 구속영장 기각

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본문 요약

서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 '잠실 개표소 봉쇄 시위' 현장에서 취재진을 폭행한 시위 참가자 2명이 구속을 면했다.

이들은 개표소 봉쇄 시위가 시작된 지난달 5일 핸드볼경기장에서 JTBC 취재진을 가로막고 폭행한 혐의를 받는다.

시위대는 당일 경기장 내 개표소로 이송된 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 투표함을 개표하는 과정에서 경기장을 봉쇄했다.

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[속보]JTBC 기자 폭행 ‘잠실 시위’ 참가자 2명 구속영장 기각

입력 2026.07.28 17:13

수정 2026.07.28 17:19

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  • 하주언 기자

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투표용지 부족 사태가 발생한 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에서 올림픽공원 핸드볼경기장으로 투표함이 이송돼 개표가 시작된 5일 시위대와 경찰이 대치하고 있다. 권도현 기자

투표용지 부족 사태가 발생한 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에서 올림픽공원 핸드볼경기장으로 투표함이 이송돼 개표가 시작된 5일 시위대와 경찰이 대치하고 있다. 권도현 기자

서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 ‘잠실 개표소 봉쇄 시위’ 현장에서 취재진을 폭행한 시위 참가자 2명이 구속을 면했다.

양환승 서울동부지법 영장전담 부장판사는 28일 폭행치상과 특수감금 등 혐의를 받는 30대 여성 A씨와 20대 남성 B씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 연 뒤 구속영장 청구를 기각했다. 양 부장판사는 “증거 인멸 및 도주의 우려가 인정되지 않는다”라고 밝혔다.

이들은 개표소 봉쇄 시위가 시작된 지난달 5일 핸드볼경기장에서 JTBC 취재진을 가로막고 폭행한 혐의를 받는다. 시위대는 당일 경기장 내 개표소로 이송된 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 투표함을 개표하는 과정에서 경기장을 봉쇄했다. 이 때문에 개표 사무원과 취재진, 핸드볼경기장 입주단체 관계자 등 약 100명이 내부에 갇혔다. 고립된 인원들이 창문을 넘어 탈출하려 하자 시위대는 이들을 가로막고 저지했다.

앞서 한국기자협회 JTBC지회는 사건 발생 당일 성명을 통해 “모든 법적 조치를 강구할 것”이라고 밝혔다. 성명에 따르면 시위대는 JTBC 기자의 안경을 빼앗아 던지고 태극기 봉으로 기자의 손을 가격하는 등 폭행을 했다. 한국기자협회도 성명에서 “언론에 대한 공격은 민주주의에 대한 공격”이라고 규탄했다.

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