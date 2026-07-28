윤곽 드러나는 부동산 세제개편안 …‘부동산 민감’ 서울·수도권 여당 의원들도 우려 속 주시

정부의 부동산 세제개편안이 점차 구체적 윤곽을 드러내면서 부동산 정책에 특히 민감하게 반응하는 서울·수도권을 지역구로 둔 여당 의원들도 28일 촉각을 곤두세우고 있다. 여당은 정부가 내놓은 세제개편안에 대한 여론 변화를 주시하면서 정부와 논의를 이어갈 것으로 보인다.

더불어민주당과 재정경제부는 오는 30일 비공개 당정협의회를 열고 세제개편안 논의를 진행한다.

이번 세제개편안의 주 관심사는 부동산이다. 정부는 이재명 대통령 주재 부동산 국민 대토론회, 한성숙 국무총리 주재 부동산 토론회를 잇달아 열며 부동산 세제 개편의 대략적인 방향을 밝혔다. 실거주하지 않는 1주택자의 종합부동산세 기본 공제액은 줄이고, 초고가 주택에는 거주와 관계없이 새로운 과세 구간을 신설하고, 양도소득세 장기보유특별공제 혜택은 축소될 것으로 보인다.

아직 구체적 안이 공개되진 않은 상태이지만 부동산 정책 변화에 민심이 즉각적으로 반응하는 서울 한강벨트와 수도권 지역 의원들 사이에서는 불안감이 감지된다. 총선이 2년도 남지 않은 데다 문재인 정부 때 부동산 정책 실패로 정권 재창출에 실패했던 경험, 6·3 지방선거 서울시장 선거에서 보수화된 민심을 재확인한 데 따른 위기감도 있는 것으로 보인다. 정부가 그동안 여러 차례 밝힌 ‘세금으로 집값 잡지 않겠다’는 메시지가 현시점에서는 오히려 부정적으로 작용하고 있다는 지적도 있다.

서울 지역 A의원은 기자와 통화에서 “사람들이 앉으면 다 부동산 이야기다”라며 “지금은 정책 목표가 무엇인지가 애매한 측면이 있다고 본다”고 말했다. 그는 “투기를 잡겠다면 투기를 잡겠다, 공급을 늘리겠다, 조세 형평성 등 정책 목표가 간명해야 하는데 시그널이 애매하다”며 “오히려 부동산 가격 안정에만 신경을 쓰는 것 같은데, 실제로는 그게 가격 안정이 될지 안 될지도 모르겠다”고 말했다. 그는 “서울이 지방선거 때 경고등이 켜졌던 상황이어서, 이 문제를 어떻게 다룰지를 깊이 고민해봐야 하는 상황”이라고 말했다.

서울 지역 B의원은 “보유세를 강화하면 팔라는 거고, 거래세를 강화하면 지금 팔지 말라는 것인데 둘 다 강화한다니 어떻게 하라는 이야기냐, 세금 갖고 집값 안 잡겠다고 하더니 왜 약속 안 지키냐는 비판들이 많은 것 같다”고 말했다. 그는 “공급 대책 논의는 하겠지만 공급이 뚝딱 되는 게 아니어서 따지고 보면 세금만 조이고 아무것도 없는 것처럼 비친다”며 “총선 치르기가 정말 어려워질 것 같다”고 말했다.

당권주자인 송영길 의원은 이날 충주 지역 당원 간담회에서 “부동산 이렇게 하다가는 큰일 난다”며 “지금 정권 1년이 지났는데 (공급을) 집중적으로 해야지 세금 때리고 금융 (정책) 교체만 해서 어떻게 부동산을 잡느냐”고 말했다.

당 일각에서는 부동산 세제 개편에 완벽한 타이밍은 존재하지 않은 만큼, 집권 초에 이를 추진해야 한다는 의견도 있다. 수도권 C의원은 “타이밍을 따지기 시작하면 이거를 건드릴 수 있는 시간은 없다”며 “세금으로 집값 안 잡겠다는 입장이 달라졌다고는 볼 수 없다. 맞물려 공급대책 등이 같이 나와줘야 한다”고 말했다. 서울 지역 D의원은 “(부동산 정책 반발은) 서울에 집 가진 사람들의 이해와 요구가 과대 대표되고 있는 거라고본다”고 말했다.