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일본 구마모토 지진에 제주서도 ‘흔들’···지진 감지 글 잇따라

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일본 구마모토현에서 발생한 지진이 제주에서도 감지됐다.

28일 기상청에 따르면 이날 오후 4시27분쯤 일본 구마모토현 구마모토시 남쪽 23km 지역에서 규모 7.1 지진이 발생했다.

이 지진으로 제주를 비롯해 경남, 부산, 전남광주 등에서는 최대 계기진도 3에 해당하는 진동이 감지됐다.

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일본 구마모토 지진에 제주서도 ‘흔들’···지진 감지 글 잇따라

입력 2026.07.28 17:13

  • 박미라 기자

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제주소방, 제주시 노형동서 “흔들린다” 신고 접수

온라인 커뮤니티서 “진동 느꼈다” 글 잇따라

제주도청 전경. 경향신문 자료사진

제주도청 전경. 경향신문 자료사진

일본 구마모토현에서 발생한 지진이 제주에서도 감지됐다.

28일 기상청에 따르면 이날 오후 4시27분쯤 일본 구마모토현 구마모토시 남쪽 23km 지역에서 규모 7.1 지진이 발생했다. 진원의 깊이는 10㎞로 추정됐다.

이 지진으로 제주를 비롯해 경남, 부산, 전남광주 등에서는 최대 계기진도 3에 해당하는 진동이 감지됐다. 계기진도 3은 ‘실내, 특히 건물 위층의 사람은 현저히 느끼며, 정차한 차가 약간 흔들리는 정도’의 진동이 있는 경우다.

실제 제주소방안전본부는 이날 오후 4시31분쯤 제주시 노형동의 한 건물 10층에 거주하는 주민이 “건물 흔들림이 느껴진다”는 신고를 접수했다고 밝혔다.

소방본부에 공식 접수되지는 않았지만 제주지역 온라인 커뮤니티에도 “진동을 느꼈다”는 글이 잇따라 올라오고 있다. 한 온라인 맘카페에는 “집이 흔들 흔들 하던데 지진인가요” “침대에 잠깐 누웠는데 침대가 왼쪽, 오른쪽으로 흔들려서 어지러웠는데 뭘까요” “(삼도동에서) 저도 느꼈어요” “아라동은 전등이 왔다갔다” “노형에서 조명이 그네처럼 흔들려요” 등의 글이 올라왔다.

기상청은 이날 “오후 4시27분쯤 경남, 부산, 전남광주, 제주 지역의 흔들림은 일본 지진의 영향”이라는 안전 안내 문자를 보냈다.

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