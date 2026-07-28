미셸 스틸 신임 주한 미국대사가 30일 한국에 부임한다. 스틸 대사는 도널드 트럼프 2기 행정부 출범 1년6개월 만의 첫 주한 대사이자, 성 김에 이어 두 번째 한국계 대사이다. 스틸 대사는 지난 23일 워싱턴에 문을 연 한·미 조선협력센터 개소식에 참석하는 것으로 활동을 시작했다. 스틸 대사는 1955년 한국에서 태어나 20세에 미국으로 이주한 재선 하원의원 출신 정치인이다. 트럼프 대통령과 직접 소통이 가능한 사이이며 미 행정부·의회 내 네트워크도 상당한 것으로 알려졌다. 지한파 대사의 부임으로 오랜 대사 공백 상태가 해소돼 한·미 간 상시 외교 채널이 정상 가동되는 것은 긍정적이다.

그러나 한국에선 그의 부임에 대한 우려의 시선도 있다. 스틸 대사는 하원의원 시절 문재인 정부가 추진하던 종전선언에 반대하고 북한·중국에 강경 입장을 취해왔다. 이 때문에 북한과의 화해, 중국과의 관계 개선을 꾀하는 이재명 정부와 충돌할 수 있다. 스틸 대사는 지난달 미 상원 인준표결에서 찬성 55표, 반대 39표로 통과돼 미국 내에서도 그의 대사직 수행에 이견이 적지 않음을 드러냈다. 앤디 김(한국계), 메이지 히로노(일본계) 등 아시아계 상원의원들은 그가 미국을 대표할 수 없다며 반대 성명을 내기도 했다.

한·미 간에는 경제·안보 현안들이 즐비하다. 한·미 정상 합의인 대미투자, 원자력 협력과 핵추진잠수함 도입은 속도를 내지 못하고 있다. 스틸 대사는 지난 5월 상원 청문회에서 미국의 관심사인 대미투자의 신속한 이행을 강조하면서도, 한국 내에서 활동하는 미국 기업들이 차별을 받아서는 안 된다고 했다. 개인정보 유출 사태를 일으킨 쿠팡, 정보통신망법 문제에서 한국을 전방위로 압박 중인 미 정부 입장을 견지하겠다는 것이다. 이런 태도로는 한국민의 마음을 얻기 쉽지 않아 보인다.

스틸 대사는 청문회 기간 “위대한 한·미 동맹이 다음 단계로 나아가는 데 기여할 수 있기를 기대한다”고 했다. 그가 한국에서 성공적으로 임무를 수행하려면 미국 입장을 무조건 관철하겠다며 갈등을 키울 게 아니라 한국 입장을 경청하고, 한·미가 상생할 수 있도록 가교 역할을 해야 한다. 한국 사회에서 자신에 대한 우려가 적지 않음을 깊이 유념하고 한국인의 마음을 얻기 위해 노력해줄 것을 바란다.