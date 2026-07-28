대한체육회가 28일 서울 잠실 개표소(올림픽공원 핸드볼경기장) 봉쇄 시위로 기본 업무도 못하는 상황이 50일 넘게 이어지고 있다며 핸드볼경기장 내 사무실 출입이 가능하도록 해줄 것을 호소했다. 사무실 출입조차 불가능한 지금 형편으론 9월 아이치·나고야 아시안게임 준비에도 차질을 빚을 수밖에 없다는 것이다. 지방선거 투표관리 부실 사태에 대한 진상규명이 추진 중인데도 업무방해를 풀지 않는 시위대의 막무가내는 더 이상 용납하기 어렵다. 정부가 공권력을 동원해서라도 무법천지 상황을 정리해야 한다.

대한체육회와 핸드볼경기장에 입주해 있는 9개 회원 종목단체는 이날 국회에서 기자회견을 열고 “전산장비와 행정자료가 사무실에 있어 필수업무 수행에 큰 어려움을 겪고 있으며 특히 아시안게임 준비에도 차질이 우려된다”며 ‘사무실 출입 정상화’를 위한 협조를 촉구했다. 지난달 5일 잠실7동 제2투표소 투표함 두 개가 개표소인 핸드볼경기장으로 옮겨지고 봉쇄 시위가 시작된 지 54일째다. 대한체육회는 그간 임시 사무공간 확보, 긴급 행정지원 등으로 대응해왔지만 임시조치만으로는 한계가 있을 수밖에 없다.

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태는 법·제도에 따른 진상규명이 진행되고 있다. 국회 ‘국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사특별위원회’(국조특위)가 개표소 현장조사·청문회를 실시했고, ‘선관위 특검법’도 처리될 예정이다. 참정권 침해 사태를 해소하는 데 정부는 물론 정치권도 여야 이견이 없다. 그런데도 시위대가 봉쇄를 풀지 않고 있으니 말이 안 되는 상황이다. 더 이상 뭘 어떻게 하라는 것인가. 아시안게임을 위해 구슬땀을 흘려온 선수들의 경기력에 악영향이라도 준다면 시위대가 책임질 건가.

대한체육회는 우선 필수물품이라도 반출할 수 있게 해달라고 요청하고 있다. 당장 해산이 어렵다면 최소한 국조특위 여야 의원들이 입회하는 가운데 물품을 반출할 수 있도록 길을 터줘야 한다. 그래도 시위대가 진입을 막는다면 경찰은 공권력을 동원해서라도 해산에 나서야 한다. 그간의 ‘올공’ 시위 과정을 보면 공권력이 지나치게 소극적으로 대처했던 것 아닌지 의문이 든다. 시위대의 사무실 봉쇄로 국제대회에 참가한 펜싱 국가대표 선수들이 개인 장비 반출을 못해 빌려서 출국하는 사태가 되풀이되도록 할 수는 없다.