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정청래 “이번에도 당심이 의심 이긴다”···김민석 측 “당원주권은 분열의 도구 아니다” 반발

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본문 요약

더불어민주당 대표 후보인 정청래 의원이 지난해 전당대회에 이어 이번에도 당심 대 의심 대결 구도 띄우기에 나섰다.

김 의원을 돕는 박범계 민주당 의원은 28일 페이스북을 통해 "당심과 의심을 갈라놓지 말라"며 "당원주권은 분열의 도구가 아니라 민주당을 하나로 묶어 세우는 원칙이어야 한다"고 말했다.

앞서 정 의원이 지난 26일 페이스북에 "이번에도 당심이 의심을 이긴다"며 "160만 권리당원이 160명 국회의원을 이긴다"고 밝힌 데 대해 공개 반박한 것이다.

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정청래 “이번에도 당심이 의심 이긴다”···김민석 측 “당원주권은 분열의 도구 아니다” 반발

입력 2026.07.28 18:21

수정 2026.07.28 18:27

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  • 박하얀 기자

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더불어민주당 8.17 전당대회 당 대표 후보인 정청래 의원과 김민석 의원이 지난 20일 국회에서 열린 공명선거 실천 서약식에 참석해 박수를 치고 있다. 연합뉴스

더불어민주당 8.17 전당대회 당 대표 후보인 정청래 의원과 김민석 의원이 지난 20일 국회에서 열린 공명선거 실천 서약식에 참석해 박수를 치고 있다. 연합뉴스

더불어민주당 대표 후보인 정청래 의원이 지난해 전당대회에 이어 이번에도 당심(당원 표심) 대 의심(의원 표심) 대결 구도 띄우기에 나섰다. 경쟁자인 김민석 의원에 대한 상당수 의원의 지지를 구태로 몰고 당락의 키를 쥔 권리당원들의 지지를 확보하려는 전략으로 풀이된다. 이에 대해 김 의원 측은 “구태 정치”라고 맞받았다.

김 의원을 돕는 박범계 민주당 의원은 28일 페이스북을 통해 “당심과 의심을 갈라놓지 말라”며 “당원주권은 분열의 도구가 아니라 민주당을 하나로 묶어 세우는 원칙이어야 한다”고 말했다.

앞서 정 의원이 지난 26일 페이스북에 “이번에도 당심이 의심을 이긴다”며 “160만 권리당원이 160명 국회의원을 이긴다”고 밝힌 데 대해 공개 반박한 것이다.

정 의원은 이날 세종시 해밀동 행정복지센터에서 열린 당원 간담회에서도 “(저와) 심리적 일체감을 형성한 당원들이 많이 있다”며 당심 부각에 나섰다.

의원 지지가 약세인 정 의원이 당심 대 의심 대결 구도를 재연하는 데에는 언더독(도전자) 이미지를 굳히며 당원 표를 최대한 끌어모으려는 의도가 깔린 것으로 풀이된다. 정 의원이 승리한 지난해 전당대회는 당심이 의심을 누른 선거로 평가됐다. 당시 정 의원은 55%가 반영되는 권리당원 투표에서 66.5%를 얻어, 15%가 반영되는 국회의원 등 대의원 투표에서 53.1%를 획득한 박찬대 당시 의원(현 인천시장)을 제쳤다.

이런 전략 하에서 정 의원 측은 김 의원이 중앙 정치인 지원 사격을 집중적으로 받는 점을 부각하고 있다. 정 의원 지지자들이 모인 딴지일보 게시판에는 김 의원을 지지해 달라는 국회의원, 시의원 등의 문자 메시지를 받았다며 이를 캡처해 올리는 글이 이어졌다.

지난 23일 더불어민주당 당대표 예비경선을 통과한 김민석·정청래·송영길 후보가 국회 의원회관에서 기념 촬영하고 있다. 연합뉴스

지난 23일 더불어민주당 당대표 예비경선을 통과한 김민석·정청래·송영길 후보가 국회 의원회관에서 기념 촬영하고 있다. 연합뉴스

김 의원 측은 당심과 의심은 분리되지 않는다며 정 의원이 띄우려는 대결 구도 지우기에 나섰다. 김 의원은 이날 경남 창원대에서 열린 권리당원 강연회에서 “당원들의 지혜로운 집단지성이, 당이 올바로 가야 할 방향을 제가 제시한다면 그것을 선택할 것이라 믿는다”며 “저는 당원들의 도구일 뿐”이라고 말했다.

김 의원 캠프 관계자는 이날 통화에서 “정 의원이 계파 정치를 안 하고 통합한다면서 의원과 당원을 갈라치기 하는 구태 정치를 하고 있다”고 말했다. 또 다른 관계자는 “정 의원이 급한지 이번엔 대립 구도를 넘어 싸움을 붙여 놓는다”며 “정 의원의 당대표 1년에 대한 당원들의 평가가 있는 만큼 대결 구도를 계속 미는 건 패착이라 본다”고 했다.

앞서 민주당 의원 단체 온라인 대화방에서는 지난 26일 정 의원의 게시글을 두고 “의원 1명에 권리당원 만 명씩 패싸움을 시키는 것이냐” “모택동이 연상된다” 등의 비판이 이어졌다.

다만 당내 일각에선 이 같은 대결 구도가 부각되는 것 자체가 김 의원에게 불리하게 작용할 수 있다는 전망도 나온다. 한 친이재명계 의원은 “김 의원이 이번 선거의 대결 구도를 ‘정청래 대 이재명’으로 확고히 해야 한다”며 “정부를 뒷받침할 적임자라는 메시지를 계속 던지고, 정 의원이 되면 이 대통령 레임덕이 올 것이라는 점을 강조해야 한다”고 말했다.

당내에선 의원 표심은 김 의원에게 치우쳐 있으나 권리당원과 대의원 표 가치를 같게 하는 1인1표제가 적용되면서 의원·지역위원장이 특정 후보를 지지하면 대의원·권리당원들이 따라가는 흐름을 더는 찾아보기 어려워졌다는 평가가 중론이다. 대의원과 권리당원투표 70%, 국민여론조사 30%로 당대표가 선출된다. 한 재선 의원은 “1인1표 (시행) 이전엔 의원들이 대의원을 통해 (지역 당원) 관리가 가능했지만 지금은 안 된다”고 말했다.

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