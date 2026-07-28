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본문 요약

경기 평택 미군 부대 오산공군기지에서 28일 백린 누출사고가 발생해 주민 대피 명령이 발령됐다.

평택시는 이날 오후 5시 37분쯤 긴급재난문자를 통해 "오후 5시 7분경 평택시 서탄면 K-55 미군기지 내 백린 누출, 인근 주민은 피부에 노출되지 않도록 안전한 곳으로 대피하시기 바란다"고 밝혔다.

경찰과 소방, 군 당국 등은 정확한 사고 경위를 파악하고 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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평택 K-55 미군기지 내 백린 누출…대피 명령 발령됐다 해제

입력 2026.07.28 18:22

수정 2026.07.28 18:39

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평택시는 28일 오후 5시 37분쯤 긴급재난문자를 통해 “오후 5시 7분경 평택시 서탄면 K-55 미군기지 내 백린 누출, 인근 주민은 피부에 노출되지 않도록 안전한 곳으로 대피하시기 바란다”고 알렸다.

평택시는 28일 오후 5시 37분쯤 긴급재난문자를 통해 “오후 5시 7분경 평택시 서탄면 K-55 미군기지 내 백린 누출, 인근 주민은 피부에 노출되지 않도록 안전한 곳으로 대피하시기 바란다”고 알렸다.

경기 평택 미군 부대 오산공군기지(K-55)에서 28일 백린 누출사고가 발생해 주민 대피 명령이 발령됐다가 해제됐다.

평택시는 이날 오후 5시 37분쯤 긴급재난문자를 통해 “오후 5시 7분경 평택시 서탄면 K-55 미군기지 내 백린 누출, 인근 주민은 피부에 노출되지 않도록 안전한 곳으로 대피하시기 바란다”고 밝혔다.

평택시는 오후 6시 13분쯤 다시 재난문자를 보내 “백린 누출은 부대 내 조치 완료, 인근 주민들은 일상생활로 복귀 바란다”고 알렸다. 군 관계자는 “영외 탄약고 쪽에서 발생한 것으로 알고 있다”며 “통제 가능한 수준”이라고 전했다. 경찰과 소방, 군 당국 등은 정확한 사고 경위를 파악하고 있다.

백린은 발화점이 낮아 일정 지역에 고속으로 화염을 일으키는 소이탄 등의 원료로 사용된다. 피부에 닿으면 심한 화상을 유발하고, 다량의 연기를 흡입하면 사망에 이를 수도 있다.

산소와 접촉하면 흰 연기를 만들어내는 특성이 있어 군에서는 이동 시 시야를 차단하는 연막용으로 활용한다.

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