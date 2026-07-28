“부산교대 인근인데 건물이 흔들려요”···일본 지진으로 전국에 신고 760건 잇따라

28일 오후 일본 규슈 구마모토현에서 발생한 지진의 흔들림이 부산에서도 감지되면서 수백 건의 신고가 접수됐다. 일부 지역에서는 시민들이 대피하는 소동이 일어났다.

부산소방재난본부에 따르면, 이날 오후 5시50분 기준 291건 신고가 접수됐다. 119가 바로 접수한 건이 118건이고, 신고 폭주로 인해 자동응답시스템(ARS)으로 넘어간 전화가 173건가량인 것으로 확인됐다. 부산소방본부는 ARS 신고자들에게 다시 전화를 걸어 피해 여부를 확인하고 있다.

부산 외에도 울산(120건) 경남(106건) 창원(95건) 경북(68건) 등에서 신고가 접수됐다. 이날 전국의 지진 흔들림 신고는 모두 760건으로 집계됐다.

부산소방본부에 접수된 신고는 대부분 지진 발생 여부를 묻는 내용으로 “(부산)교대역 근처인데 혹시 지진이 있었나? 건물이 3~4차례 흔들렸다” “해운대 달맞이 고개 인근에서도 일본 지진이 느껴졌다” “집 전체가 너무 흔들리는데 지진이 일어났나” 등인 것으로 알려졌다.

울산에서는 신고 대부분이 남구와 북구 지역에서 접수됐다.

부산 해운대구 한 사무용 건물에서는 지진을 느낀 시민들이 건물을 탈출하는 소동도 일어난 것으로 알려졌다.

부산시는 이날 지진으로 부산 지역에는 계기진도 Ⅲ 수준의 진동 발생했다고 밝혔다. 이는 건물 위층에 있는 사람이 흔들림을 현저하게 느끼고, 정차해 있는 차량이 약간 흔들리는 수준이다.

이번 지진으로 인한 피해는 아직 확인되지 않았다. 한국수력원자력 고리원자력본부 등의 원전도 정상 가동 중이다.