“집 전체가 흔들렸다” 일본 규슈 지진에 부산·제주·인천서도 신고···일부 시민들 대피 소동도

일본 규슈에서 강진이 발생하면서 28일 국내에서도 흔들림을 느꼈다는 신고가 수백 건 잇따랐다. 일부 지역에서는 시민들이 대피하는 소동도 일어났다.

행정안전부에 따르면 이날 오후 7시30분 기준 각 지방정부와 소방당국에 접수된 지진 흔들림 신고는 총 789건으로 집계됐다.

지역별로 보면, 부산이 291건으로 가장 많았다. 이어 경남 215건, 울산 125, 경북 69건 순이었다. 이 외에 전남광주(55건), 인천(17건), 전북(5건), 경기(4건), 대전(3건), 충북(2건), 대구(1건), 제주(1건), 서울(1건) 등 전국 곳곳에서 흔들림 신고가 있었다.

특히 부산소방본부에 접수된 신고는 대부분 지진 발생 여부를 묻는 내용으로, “부산교대 인근인데 건물이 3~4차례 흔들렸다” “해운대 달맞이 고개 인근에서도 지진이 느껴졌다” “집 전체가 너무 흔들리는데 지진이 일어났나” 등이었다.

놀란 시민들이 대피하는 일도 있었다. 해운대구 한 사무용 건물에서는 지진을 느낀 시민들이 건물을 탈출하는 소동이 일어났으며, 경남 창원시청에서도 내부에 있던 직원들이 놀라 바깥으로 대피하는 모습이 목격됐다.

제주에서도 진동이 감지됐다. 소방당국에 공식 접수되지는 않았지만 이날 제주지역 인터넷 커뮤니티에는 “진동을 느꼈다” “집이 흔들리던데 지진인가요” “침대에 잠깐 누웠는데 침대가 왼쪽, 오른쪽으로 흔들려서 어지러웠는데 뭘까요” “아라동은 전등이 왔다 갔다” “노형에서 조명이 그네처럼 흔들려요” 등의 글이 잇따라 올라왔다.

규슈 지진으로 제주를 비롯해 경남·부산·전남광주 등에서는 최대 계기진도 3에 해당하는 진동이 발생했다. 계기진도 3은 건물 위층에 있는 사람이 흔들림을 현저하게 느끼고, 정차해 있는 차량이 약간 흔들리는 수준이다.

이번 지진으로 인한 인명피해는 확인되지 않았다. 한국수력원자력 고리원자력본부 등의 원전도 정상 가동 중이다.

행안부 관계자는 “전국 각 지역에서 접수된 신고를 취합하는 중”이라며 “일본에서 교민 피해가 있는지는 추가로 확인하고 있다”고 말했다.

지진은 이날 오후 4시27분쯤 규슈 서부 구마모토현 우키시 인근에서 발생했다. 일본 기상청은 규모 7.1 강진이라고 밝혔다.