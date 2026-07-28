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본문 요약

합수본은 현직 경찰의 '마약수사 정보 거래 의혹'과 관련한 수사를 진행하고 있는 것으로 알려졌다.

28일 경향신문 취재를 종합하면, 합수본은 이날 오후 4시쯤부터 서울경찰청 폭력계에 대한 압수수색을 벌였다.

이날 압수수색은 최근 불거진 현직 경찰의 '마약 수사정보 거래 의혹'에 대한 수사를 위한 차원에서 이뤄진 것으로 알려졌다.

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검·경 합수본, 서울경찰청 압수수색···현직 경찰 마약 수사정보 거래 의혹

입력 2026.07.28 19:44

  • 김태욱 기자

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서울경찰청. 경향신문 자료사진

서울경찰청. 경향신문 자료사진

마약범죄 정부합동수사본부(합수본)가 서울경찰청을 압수수색했다. 합수본은 현직 경찰의 ‘마약수사 정보 거래 의혹’과 관련한 수사를 진행하고 있는 것으로 알려졌다.

28일 경향신문 취재를 종합하면, 합수본은 이날 오후 4시쯤부터 서울경찰청 폭력계에 대한 압수수색을 벌였다. 이날 압수수색은 최근 불거진 현직 경찰의 ‘마약 수사정보 거래 의혹’에 대한 수사를 위한 차원에서 이뤄진 것으로 알려졌다.

앞서 광진경찰서 형사과 마약전담팀 소속 간부 A씨가 ‘야당’으로 불리는 마약상 정보원에게 수사정보를 유출했다는 의혹이 불거졌다. 경찰은 최근 다른 마약 사건에 연루된 피의자가 A씨가 주고받은 문자메시지 등을 통해 A씨가 수사 관련 정보를 거래한 정황을 포착했다. 경찰은 A씨가 정보원에게 유출해서는 안되는 수사 관련 정보를 제공한 대가로 다른 마약 사건의 정보를 제공받은 사실을 파악한 것으로 전해졌다.

서울경찰청은 이런 사실을 파악한 뒤인 지난 10일 A씨를 직위해제 조치했다. 서울 강동경찰서는 현재 A씨를 공무상 비밀누설 혐의로 입건해 수사하고 있는 것으로 전해졌다.

이 같은 사실을 파악한 합수본도 A씨 등에 대한 수사에 착수해 지난 22일 그의 전 근무지인 서울 강동경찰서와 광진서를 압수수색한 것으로 알려졌다.

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