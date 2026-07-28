일본 구마모토서 7.1 강진에 쇼핑몰 폭발···“다수 사망” 보도도

규모 7.1의 강진이 발생한 일본 구마모토현의 대형 쇼핑몰에서 폭발이 발생해 건물이 붕괴하는 사고가 났으며, 다수 사망자가 발생한 것으로 보인다는 보도가 나왔다.

28일(현지시간) 니혼게이자이신문과 NHK 등에 따르면, 이날 오후 6시쯤 구마모토현 가시마쵸의 대형 쇼핑몰인 ‘이온몰 구마모토’에서 지진 발생 이후 폭발이 발생했다. 폭발 발생 직후 “폭발음이 나고 흰 연기가 났다”는 신고가 다수 접수됐다. 일본 소방청은 이온몰 2층 일부가 붕괴해 다수 인원이 갇힌 것으로 보인다고 밝혔다.

NHK가 헬기를 통해 촬영한 현장 화면을 보면 이온몰은 건물 외벽이 무너져 내렸고, 상층부 구조물 등이 주저앉은 것으로 관찰됐다. 폭발 영향으로 철골이 그대로 드러난 모습도 보였다.

인근 상점 관계자는 “지진 발생 30~40분 뒤 폭발음과 함께 회색 연기가 치솟았고, 흰 재 같은 것이 떨어졌다”고 NHK에 말했다. 이 사고로 부상자들이 다수 병원으로 옮겨졌다는 증언도 나왔다. 쇼핑몰 외부 주차장에 약 200명가량이 대피한 것으로 파악됐다. 자세한 사고 원인과 피해 상황은 집계 중이다.

NHK는 경찰청 관계자를 인용해 “연락이 닿지 않는 이온몰 종업원이 20~30명이 있다”며 “경찰과 소방이 건물 내부에서 확인을 서두르고 있다”고 보도했다.

이 사고로 다수 사망자가 발생한 것으로 보인다는 보도도 나왔다. 이날 오후 8시쯤 RKK구마마토방송은 구마모토현 관계자가 “많은 사망자가 있는 것으로 보인다. 정확한 사망자수는 확인에 시간이 걸릴 것으로 보인다”고 말했다고 보도했다. FNN프라임온라인도 “관계자에 따르면, 지진 후 폭발한 이온몰에서 복수의 사망자가 확인됐다”며 “소방 당국에 따르면, 복수의 부상자도 확인돼 병원으로 이송 중이며 건물 내부에도 다수 인원이 갇혀있다”고 보도했다.

구마모토현에서는 붕괴 사고가 이어졌다. 구마모토현 경찰은 이날 오후 5시 기준 가옥 붕괴 12건, 화재 2건이 발생했으면 갇힘 사고도 4건 파악됐다고 밝혔다.

구마모토현의 각종 공장 등에도 피해가 미쳤다. 니혼게이자이 신문은 대만 TSMC가 구마모토 공장에서 근무하던 직원들이 옥외로 대피했다고 발표했으며, 진도가 대피 기준값에 도달해 인원 안전 확인을 진행 중이라고 보도했다. 또 도요타자동차규슈가 이번 지진 영향으로 후쿠오카현 내 공장 가동을 중단했고, 브리지스톤도 구마모토현 다마나시 공장 생산을 일시 중단했다.

소방청은 이날 오후 6시30분 기준으로 구마모토·나가사키·후쿠오카현 7개 지역 약 21만7000명을 대상으로 대피 지시가 내려졌다고 밝혔다. 구마모토시에 있는 주요 관광지인 구마모토성에서는 돌담이 여러 곳 무너진 것으로 확인됐다.

일본 기상청은 2016년 4월 잇따른 진도 7 지진이 발생했던 구마모토 지진을 언급하며 “1주일 정도, 특히 앞으로 2~3일은 강한 진동에 주의해달라”고 당부했다. 기상청은 구마모토현 서부의 아리아케해·야쓰시로해에 일시 쓰나미 주의보를 발령했다.

JR규슈는 신칸센과 재래선 등 전 노선의 운행을 일시 중단했다. 규슈 신칸센 상하행선에서는 승객 다수가 부상을 입은 것으로 확인됐다. 규슈전력에 따르면 겐카이 원자력발전소와 센다이 원자력발전소에서는 이상이 확인되지 않았다. 오후 5시 기준 구마모토현을 중심으로 약 4만5950가구에서 정전 피해가 발생했다.

주후쿠오카총영사관은 “현재까지 한국인 피해 없다”며 “상황을 확인 중”이라고 밝혔다.

일본 기상청은 이날 오후 4시27분쯤 구마모토현에서 발생한 지진은 진원 깊이가 약 10㎞, 지진 규모는 7.1로 추정된다고 밝혔다. 일본에서 진도 7이 관측된 것은 2024년 노토반도 지진 이후 처음이다.