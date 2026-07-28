허범욱 감독, 영화 ‘구제역에서…’ 개봉 앞두고 별세

장편 애니메이션 영화 <구제역에서 살아 돌아온 돼지> 개봉을 앞두고 있던 허범욱 감독이 28일 세상을 떠났다.

허 감독은 첫 장편 애니메이션 <창백한 얼굴들>로 2015년 홀랜드애니메이션영화제 장편부문 대상을 받는 등 국내외에서 주목받아왔다.

<구제역에서 살아 돌아온 돼지>는 안시, 시체스, 부천 등 전 세계 35개 영화제에 초청받았으며 제50회 서울독립영화제에서 최우수작품상을 받는 등 국내외 유수 영화제에서 작품성과 독창성을 인정받았다.