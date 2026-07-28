‘본인 시신도 표본 전시’ 독일 해부학자 폰하겐스 별세

방부 처리한 시신을 전 세계에 전시해 논란의 중심에 섰던 독일 해부학자 군터 폰하겐스가 향년 81세로 별세했다고 dpa통신 등이 지난 27일(현지시간) 보도했다.



1945년 폴란드에서 태어난 그는 독일 하이델베르크대에서 의학을 공부한 뒤 1977년 시신의 수분과 지방을 제거하고 실리콘·에폭시 등 경화성 플라스틱으로 채워 부패를 막는 ‘플라스티네이션’ 기법을 개발했다.



1992년 인체 전신을 보존하는 데 성공한 폰하겐스는 ‘보디 월드’(Body Worlds) 전시를 시작했다. 전시는 42개국에서 5000만명 이상이 관람했고, 한국에서도 2002년 ‘인체의 신비’라는 이름으로 열려 약 170만명이 찾았다.



하지만 인체 표본 전시는 시신과 인간의 존엄성을 훼손한다는 비판을 받았다. 2000년대 초 중국인 사형수의 시신으로 표본을 제작했다는 의혹까지 제기되면서 일부 국가에서는 전시가 금지됐다. 그는 연구용으로 기증받은 시신만 사용했다고 밝혔다.



2002년 영국 런던에서 남성 시신을 공개 부검해 또 한 번 논란을 불러일으킨 폰하겐스는 생전 인터뷰에서 “논란은 내 작업이 사람들을 움직이고 토론을 불러일으킨다는 증거”라고 말했다.



2008년 파킨슨병 진단을 받은 그는 전시 기획을 두 번째 부인 안젤리나 월리에게 넘겼다. 또 자신의 시신도 플라스티네이션 기법으로 보존해 독일과 폴란드 접경 도시 구벤 전시관 입구에 관람객과 악수하는 자세로 전시해달라는 뜻을 밝혔다.

