국가폭력 맞선 종교계 발자취 ‘민주주의를 위한 기도’ 전시회

김수환 추기경 장백의·지학순 주교 양심선언문·지선 스님 승가복…



1960년대 중반부터 1987년 6·10민주항쟁에 이르기까지 국가폭력에 맞선 종교계의 역사를 조명하는 전시회가 열린다.



민주화운동기념사업회는 8월4일부터 10월4일까지 서울 용산구 민주화운동기념관 M1 중앙홀에서 기획전시회 ‘가장 낮은 곳에서 울린 종소리: 민주주의를 위한 기도’를 개최한다고 28일 밝혔다.

