대한체육회 신임 사무총장에 김대년 선거자문위원장 내정

대한체육회가 신임 사무총장으로 김대년 현 선거자문위원회 위원장(사진)을 내정했다.



김 내정자는 중앙선거관리위원회에서 공보담당관과 선거연수원장, 관리국장, 기획관리실장, 사무차장 등을 거쳐 2016년 11월부터 2018년 9월 퇴임까지 장관급인 사무총장을 지냈다.