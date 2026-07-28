“돈나룸마처럼”…선방 넘어 ‘철벽’으로

강릉중앙고 첫 유스컵 결승 진출 이끈 1학년 골키퍼 양우영

보인고와 4강전 PK 승리 주역…191㎝ 키에 민첩 ‘대회 6경기 2실점’

조현우 멋져 보여 시작, 목표는 분데스리가 MVP…“골문 책임진다”

축구에서 골키퍼가 빛나는 무대는 역시 토너먼트다. 승부처마다 나오는 선방쇼도 중요하지만, ‘11m 러시안룰렛’으로 불리는 승부차기에서는 든든한 수문장의 존재 여부 하나에 희비가 갈린다.



한국 축구의 미래 주역을 찾는 대통령금배 유스컵(1~2학년 대회)에서는 강릉중앙고 1학년 양우영(16)이 최고의 거미손으로 떠올랐다. 양우영은 6경기에서 단 2골만 내주는 엄청난 활약을 펼치며 강릉중앙고의 첫 유스컵 결승 진출을 이끌었다.



양우영의 나이를 잊은 활약은 지난 27일 충북 제천 제천축구센터에서 열린 서울 보인고와의 유스컵 4강전에서 잘 드러났다. 골키퍼에 어울리는 큰 키(191㎝)를 살린 공중볼 처리와 구석을 노리는 슈팅을 걷어내는 민첩한 선방쇼가 나올 때마다 양 팀 관중석에서는 함성과 탄식이 교차했다.



양우영이 관중석을 가장 뜨겁게 달군 것은 역시 1-1로 승부를 가리지 못해 승부차기에 돌입한 순간이었다.



양우영은 승부차기 스코어 2-1로 앞선 상황에서 보인고 세 번째 키커인 유지상의 슛을 막아낸 뒤 승리가 걸린 다섯 번째 키커 은지원의 슛까지 걷어내며 승리의 일등공신이 됐다.



양우영은 “원래 제 최대 장점이 승부차기 방어”라며 “중학교 시절에는 승부차기에서 진 기억이 별로 없다. 이번이 고교 무대에서 경험한 첫 승부차기였는데, 후회 없이 실력을 보여준 것 같다”고 말했다.



양우영이 그라운드에서 선보이는 선방쇼는 지난 몇년간 한국 축구의 골문을 지켰던 국가대표 골키퍼 조현우(울산)를 떠오르게 만든다. 양우영이 축구의 매력에 흠뻑 빠지게 만든 롤모델도 조현우였다. 양우영은 “2018 러시아 월드컵에서 조현우가 상대의 슈팅을 막아내는 모습이 너무 멋지게 보여서 축구를 시작했다. 당연히 첫 시작도 골키퍼였다”며 “지금은 한발 더 나아가 잔루이지 돈나룸마(맨체스터 시티) 같은 골문에서의 판단 능력을 보여주고 싶어 더욱 노력하고 있다”고 말했다.



양우영이 돈나룸마를 또 다른 롤모델로 꼽은 것은 특수 포지션인 골키퍼가 경험을 중시하는 한계를 넘어서겠다는 의지로 풀이됐다. 돈나룸마는 남다른 반사신경과 압도적인 선방 능력을 무기로 16세라는 어린 나이에 이탈리아 명문 AC밀란의 주전으로 발돋움한 선수다.



양우영은 “골키퍼는 (일본을 제외하고는) 해외 진출에 성공한 사례가 많지 않지만, 유럽에 도전하고 싶은 마음이 있다. 가장 뛰고 싶은 무대는 독일 분데스리가다. 그곳에서 MVP가 되고 싶다”고 말했다.



양우영이 자신의 꿈을 이루려면 고교 무대에서 먼저 이름을 알려야 한다. 29일 오후 7시 제천종합운동장에서 열리는 충남 신평고와의 유스컵 결승전이 좋은 기회다. 양우영은 “유스컵에서 우승한 뒤 내년에는 금배까지 도전하는 것이 목표”라며 “골문은 제가 책임지고 막겠다”고 다짐했다.

