유해란 ‘메이저 3연승’ 도전…국내 최강 김민솔 “나도 있소”

30일 AIG 여 오픈 개막…LPGA 역사상 박인비 등 단 3명만 달성 김효주·윤이나 등도 출전…한국 선수 4개 대회 연속 우승도 주목

유해란의 메이저 대회 3연승이 걸려 있다. 한국 선수들의 4개 대회 연속 우승도 달렸다. 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 최강자인 김민솔도 출전한다.



한국 선수들에게 많은 것이 걸린 미국여자프로골프(LPGA) 투어 시즌 마지막 메이저 대회가 열린다.



30일 영국 잉글랜드 랭커셔의 로열 리섬 앤드 세인트 앤스 골프클럽(파72)에서 AIG 여자오픈(총상금 1000만달러)이 개막한다.



이번 대회에서 가장 주목받는 선수는 유해란이다. 단일 시즌 메이저 대회 3연승이라는 흔치 않은 대기록에 도전하기 때문이다. 이는 LPGA 투어 역사상 단 3명만 달성했다.



베이브 자하리아스(미국)가 1950년 웨스턴 오픈, US여자오픈, 타이틀홀더스 챔피언십을 모두 제패했고, 1961년에는 미키 라이트(미국)가 LPGA 챔피언십, US여자오픈, 타이틀홀더스 챔피언십에서 잇달아 우승했다.



LPGA 투어에서 1961년 이후 끊겼던 메이저 3연승 기록을 다시 쓴 선수는 한국의 ‘골프 여제’ 박인비다. 2013년 셰브론 챔피언십과 US여자오픈, 여자 PGA 챔피언십을 연달아 제패하며 52년 만에 대기록을 달성했다.



지난달 KPMG 여자 PGA 챔피언십 전까지 이 기록에 도전했던 선수는 세계랭킹 1위 넬리 코르다(미국)였다. 셰브론 챔피언십과 US여자오픈을 잇달아 우승한 코르다는 메이저 3연승을 노렸지만, 부상에서 돌아온 유해란이 KPMG 여자 PGA 챔피언십에서 메이저 첫 승을 거둔 데 이어 에비앙 챔피언십까지 제패하며 흐름을 가져갔다.



바람이 강한 영국 대회에 약점을 보여온 유해란은 지난주 스코틀랜드 여자오픈을 건너뛰고 이번 대회 준비에 집중했다. 바람의 영향을 줄이려 미니 드라이버도 준비했다.



유해란에 이어 지난 26일 신지은이 ISPS 한다 스코틀랜드 여자오픈에서 10년2개월 만에 정상에 오르면서 한국 선수들은 이번 대회에서 4개 대회 연속 우승에 도전한다. 제패에 성공하면 시즌 7승으로 미국(6승)을 제치고 국가별 최다 우승 단독 1위에 오른다.



유해란, 김효주, 신지은, 이미향을 비롯해 세계랭킹 10위 김세영, 김아림, 윤이나, 황유민, 임진희, 이소미, 최혜진 등이 우승 경쟁에 나선다. KLPGA 투어 선수 가운데 세계랭킹이 가장 높은 16위 김민솔도 출전한다. 에비앙 챔피언십에서 2년 만에 컷 탈락했던 코르다는 이번 대회에서 커리어 그랜드슬램에 다시 도전한다.

