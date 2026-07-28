가온전선, 미 발전소에 ‘500억원 규모’ 배전 케이블 공급

빅테크 AI 데이터센터 전력용 자회사 이어 본사도 글로벌 공략

가온전선이 미국 빅테크의 인공지능(AI) 데이터센터 전력 확보를 위한 발전소 구축 사업에 500억원 규모의 배전 케이블을 공급한다.



가온전선은 28일 미국 글로벌 빅테크가 추진하는 발전소 구축 사업에 자사 배전용 케이블을 공급한다고 밝혔다. 사업 주체는 계약상 비밀유지조항(NDA)에 따라 공개하지 않았다.



가온전선은 이번 사업이 AI 데이터센터의 안정적인 전력 조달을 위해 빅테크가 자체적으로 진행하는 프로젝트라고 설명했다. 최근 생성형 AI 확산으로 글로벌 빅테크들은 데이터센터를 넘어 발전소까지 직접 건설하며 전력 확보에 나서고 있다. 안정적 전력 공급이 AI 경쟁력의 핵심으로 떠오르면서 전력원 투자를 늘리는 것이다.



가온전선은 미국 자회사 LSCUS에 이어 본사 차원에서도 AI 전력 인프라 시장 공략에 나선다는 데 의미가 있다고 설명했다. LSCUS는 지난해부터 글로벌 빅테크들과 5조원 이상의 AI 데이터센터용 버스덕트(대용량 전류 배전설비) 장기공급계약을 체결했다.



가온전선은 올해 미국 수출 규모가 지난해보다 3배 증가한 약 3000억원 수준으로 확대될 것으로 전망했다. 가온전선은 “자회사를 통한 수출에 이어 본사가 발전소용 케이블 공급까지 맡으며 전력 인프라 공급 영역을 확대하게 됐다”며 “이번 계약을 계기로 후속 전력 기반시설 프로젝트 참여도 늘어날 것으로 기대한다”고 했다.



정현 대표이사는 “AI 데이터센터 확산으로 송전뿐 아니라 배전 시장도 빠르게 성장하고 있다”면서 “국내 배전 케이블 시장 1위 경쟁력을 바탕으로 케이블과 전력기기를 함께 공급하며 글로벌 시장 공략을 강화하겠다”고 말했다.

