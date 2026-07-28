‘무기’ 발 담그는 완성차업계…ESG·브랜드 이미지엔 ‘무리’

포드, 미 육군과 전술트럭 계약 르노는 매월 드론 1000대 생산 증가한 국방비, 새 수익원으로 정치·외교 논란 휘말릴 우려도

지정학적 갈등이 높아지는 가운데 ‘무기 시장’에 발을 들이는 완성차 업체가 늘고 있다. 국방 경쟁력을 강화하기 위해 각국 정부가 자동차·로봇 등 민간기업의 기술과 생산 역량을 활용하려 하면서다.월스트리트저널(WSJ)은 27일(현지시간) 포드자동차가 미 육군이 진행하는 차세대 전술 트럭 600대를 제작하는 수주전에 참여했다고 보도했다. 포드가 자사의 F시리즈 슈퍼듀티 픽업트럭을 기반으로 한 시제품 3종을 개발한다는 내용이다. WSJ는 이 사업이 포드가 냉전 이후 노리는 최대 규모의 군사 계약이라고 평가했다.



WSJ는 러시아·우크라이나 전쟁과 중동전쟁으로 줄어든 군수품을 보충하고, 노후장비를 현대화하기 위해 미 국방부가 완성차 업체들에 군수품 생산 확대를 요구해왔다고 전했다.



제너럴모터스(GM)나 오프로드 차량 제조 업체인 BC커스텀즈도 내년 납품을 목표로 미 육군과 시제품 제작 계약을 체결했다.



유럽에서도 비슷한 흐름이 나타나고 있다. 르노자동차는 방산 업체 탈레스와 함께 내년부터 매월 군용 드론 1000대를 생산할 계획으로 알려졌다. 지난 2월 프랑스 국방부가 르노에 지원을 요청한 데 따른 것이다. 프랑스 정부는 르노 지분 15.01%를 갖고 있다.



각국 정부가 완성차 업체에 ‘러브콜’을 보내는 것은 기술력과 생산 역량을 군수 분야에 활용하기 쉽기 때문이다. 특히 전자장비 시스템, 배터리, 통신, 소프트웨어 기술 등 차세대 자동차 기술들은 군사 플랫폼에도 활용 가치가 높다.



완성차 업체의 대량 생산체계와 공급망 운영 능력도 경쟁력으로 꼽힌다. 한국 육군은 올해 초 현대차그룹에 휴머노이드인 아틀라스 납품 요청 제안서를 발송한 것으로 알려졌다. 육군의 최상위 무인 전투체계인 ‘아미타이거 4.0’에 아틀라스와 같은 로봇을 접목하려는 것이다.



각국의 국방비 증가도 완성차 업체들의 방산 진출을 자극하고 있다. 중국 업체와의 경쟁 심화와 전기차 전환 지연으로 수익성이 악화한 완성차 업체들에 방산이 새 수익원으로 떠오르고 있어서다.



스톡홀름 국제평화연구소(SIPRI)에 따르면, 지난해 세계 국방비는 2조8870억달러(약 4233조7865억원)로 10년 전인 2016년보다 41% 늘었다. 2016년 이후 연평균 약 3.5% 성장한 셈이다.



폭스바겐그룹은 지난달 독일 오스나브뤼크 공장을 이스라엘 국영 방산 업체 라파엘 어드밴스트 디펜스 시스템스의 아이언돔(단거리 로켓 요격용 저고도 방공체계) 부품 생산기지로 활용하는 방안을 검토했다. 애초 내년 가동 중단이 예정됐던 공장을 방산 생산기지로 구조 개편한다는 것이다. 글로벌 자동차 업계는 유휴 생산설비 활용과 고용 유지 효과에 주목하고 있다.



그러나 완성차 업체의 방산 진출은 특히 환경·사회·지배구조(ESG) 투자 유치와 브랜드 이미지에도 부담이 될 수 있다는 지적이 나온다. 유엔 책임투자원칙(PRI)은 방산 분야가 인권·국제인도법 등 핵심 ESG 리스크를 수반할 수 있다고 보고 있다.금융기관의 ESG 투자 대상 편입 여부를 둘러싼 논란은 물론 정치·외교적 논란에 휘말릴 가능성도 있다.

