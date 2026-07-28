“삼전닉스 레버리지 투자 비중 20% 제한도 검토”…변동성 잡기 총력

‘예탁금 상향·매매단위 확대’ 조기 시행 등 리밸런싱 시점 분산 요청도

금융당국이 최근 증시 변동성을 키운 원인으로 지목된 ‘삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지’ 상품의 개인별 투자 한도를 제한하는 조치까지 검토하겠다고 28일 밝혔다. 오는 31일 시행되는 기본예탁금 상향 조치에도 단일종목 레버리지 투자 열풍이 가라앉지 않을 경우 해당 상품의 비중을 전체 투자금액의 20% 정도로 제한해 이른바 ‘몰빵 투자’를 막을 방침이다.



이억원 금융위원장은 이날 서울 여의도 금융투자협회에서 자산운용·증권업계 대표들과 간담회를 열고 지난 16일 발표한 보완방안과 관련해 업계의 협조를 당부했다.



앞서 금융당국은 단일종목 레버리지 상품의 기본 예탁금을 기존 1000만원에서 3000만원으로 상향하고, 최소 매매 단위를 1주에서 20주로 확대하는 내용을 담은 보완책을 발표한 바 있다.



그러나 이재명 대통령이 보다 신속한 처리를 주문하자 당초 8월 시행 예정이었던 예탁금 상향 조치는 31일 시행으로 앞당겨졌다. 당국은 11월 예정인 매매단위 확대 조치도 더 일찍 시행하는 방안을 업계와 협의 중이다.



이 위원장은 “수요가 충분히 진정되지 않을 때에 대비해 추가 조치도 미리 검토·준비하겠다”고 말했다. 그러면서 투자자들을 주기적으로 재교육하거나, 개인이 가진 전체 금융상품 중 단일종목 레버리지 비중을 20% 이내로 묶는 한도 설정 등을 거론했다. 또한 선물·파생상품 거래에 이미 적용 중인 ‘사전 모의거래’를 단일종목 레버리지에 도입하는 방안도 언급됐다.



한편 금융위는 자산운용사에 ‘리밸런싱’ 시점을 분산해달라고 요청했다. 단일종목 레버리지 상품은 기초가 되는 종목의 하루 등락률을 정해진 배율(2배)만큼 따라가도록 설계돼 있다. 이 배율을 매일 맞추려면 그날 종목 가격이 움직인 만큼 펀드가 보유한 물량을 다시 사고팔아 조정해야 한다. 이 조정 작업이 리밸런싱이다. 문제는 이 매매가 장 마감 직전 짧은 시간에 여러 운용사에서 한꺼번에 몰린다는 점이다.



이 위원장은 “리밸런싱이 장 종료 직전에 집중되는 경우 시장 변동성을 증폭시킨다는 우려가 있는 만큼 리밸런싱 시점을 분산해달라”고 밝혔다.



아울러 유동성 공급(LP)을 맡는 증권 업계에는 “전문성을 갖춘 업계가 단일종목 레버리지 상품의 유동성을 스스로 적절히 조절하는 시장 안정 노력이 긴요하다”고 당부했다.



보완 대책 시행을 앞두고 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 거래 규모는 감소하고 있다. 지난 27일 기준 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 16개 종목의 거래대금은 7조4464억원으로, 지난주 평균 거래대금(11조원)보다 30% 이상 줄었다.

