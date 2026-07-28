사우디로 ‘대리전’ 번진 사이…미·이란 ‘협상이몽’

사우디 “이라크 민병대가 석유시설 공습” 후티는 “우리가 했다” 트럼프 “이란과 우호적 협상” 주장에…이란, 대화 재개 강경 부인

이란 대리 세력이 연일 사우디아라비아를 공격하면서 미·이란 전쟁 ‘제2의 전선’이 형성되고 있다는 우려가 나오고 있다.



미국과 이란이 공습을 중단한 지 사흘째인 27일(현지시간) 사우디 국방부는 이라크 영토에서 발사된 무인기(드론) 여러 대를 요격했다며 배후로 친이란 이라크 민병대를 지목했다.



예멘 친이란 무장세력 후티 반군은 성명에서 자신들의 소행이라 주장했고, 이라크 내 친이란 민병대 연합체 ‘이라크 이슬람저항군’은 “긴장을 고조시키기 위한 조작”이라며 연루 사실을 부인했다. 이라크 정부는 진상 조사에 착수했다.



요르단과 이라크에서도 공습이 이어졌다. 요르단 당국은 이날 드론 2대를 격추했다고 밝혔다.



알자지라는 이라크 북부의 이란계 쿠르드족 반정부 무장세력이 거주하는 캠프가 공격을 받았다고 전했다. 공습 주체는 밝혀지지 않았다.



후티가 일대 병력 증강 배치에 나서면서 분쟁이 전면전으로 확대될 가능성도 거론된다. 아메드 나기 국제위기그룹 예멘 담당 선임 분석가는 “사우디가 침묵을 지킨다면 후티 반군을 더욱 대담하게 만들 위험이 있다”고 뉴욕타임스(NYT)에 밝혔다.



예멘 정부도 후티에 공개 경고했다. 아프라 알주바 예멘 외교장관 지명자는 이날 사우디 수도 리야드에서 기자들과 만나 “후티는 호르무즈 해협에서 이란이 취한 방식을 그대로 따라 하려 한다”며 “바브엘만데브 해협을 장악하려 하는 움직임을 우려하고 있다”고 말했다.



이날 사우디에서 벌어진 드론 공습은 사우디 동부 지역과 리야드의 석유 시설을 겨눈 것이었다. 후티는 지난 24일에도 사우디 국영기업 아람코의 석유시설을 공격했다.



사우디 동부 지역의 석유 시설 공습에 대해 알자지라는 “1200㎞ 길이의 파이프라인을 표적으로 삼은 첫 번째 사례”라고 보도했다. 지난 22일 “이란이 석유를 팔지 못하는 지역에서는 그 누구도 석유를 팔지 못할 것”이라던 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장의 발언이 이란 대리 세력을 통해 현실화하고 있다는 해석이 나온다.



임박한 확전 위기에 중재국들은 분주히 움직였다. 익명의 두 지역 관계자는 카타르·파키스탄이 주도하는 중재단이 미국과 이란의 협상에서 입장 차를 좁히고 임시 휴전 협정으로 복귀하기 위해 노력하고 있다고 AP통신에 말했다.



마드르 알부사이디 오만 외교장관은 이란·사우디·카타르·쿠웨이트·이집트 외교장관들과 연달아 통화하며 역내 긴장 완화 방안을 논의했다.



도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 에어포스원에서 취재진에게 “우리는 좋은 협상을 하고 있다. 무언가 성사될 가능성이 크다고 생각한다”며 이란과의 협상이 원만히 진행되고 있다고 강조했다. 트럼프 대통령은 온라인 매체 액시오스 인터뷰에서도 “이란과 매우 심도 있는 협상을 진행 중”이라면서도 “만약 협상이 결실을 보지 못한다면, 우리는 다시 매우 강력한 군사 행동에 나설 것”이라고 위협했다.



이란은 외교의 문을 완전히 닫지는 않았지만 미국과 직접 협상까지 이뤄지진 않았다고 밝혔다. 에스마일 바가이 이란 외교부 대변인은 이날 기자회견에서 이란이 협상을 먼저 요청했다는 주장에 대해 “우리 방침이 아니다”라며 “중재국이 미국 측 메시지를 전할 수는 있지만, 현재 우리는 미국과 어떠한 협상도 진행하고 있지 않다”고 말했다. 그러면서 “이란 군대는 항상 경계 태세를 유지하고 있으며 미국의 어떠한 행동에도 단호하게 대응할 것”이라고 덧붙였다.

