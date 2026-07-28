경기도교육청 ‘교권보호전담관’ 공모 지원 몰려

경기도교육청이 교사들의 권익 보호를 위해 추진 중인 교권보호전담관 공모에 도민 1300명 이상이 지원한 것으로 나타났다.



안민석 경기교육감은 28일 도교육청에서 열린 기자간담회에서 “50명 교권보호전담관 공모를 냈는데 전날까지 1390명이 신청했다. 마감일인 오늘까지 1500명 이상이 신청할 것으로 보고 있다”며 “도민들 사이에 선생님을 지켜야 한다는 공감대가 확산된 결과”라고 밝혔다.



교권보호전담관은 교권 침해 사안 발생 시 초기 대응부터 종결까지 1 대 1로 책임지는 전문가 그룹이다. 도교육청은 교권보호국 설립에 앞서 교권 보호에 선제적으로 대응하고자 교육감 직속 교권보호단을 구성하는 한편 교권보호전담관 제도를 도입했다. 교권보호국 신설은 조례 개정과 조직 개편 등이 필요해 빨라야 올해 말쯤 가능할 것으로 보인다.



도교육청은 오는 9월1일 교육전문직원 10명을 교권보호전담관 상근직으로 지정하는 한편 100명 내외의 공모 선발을 통해 비상근직 전담관을 둘 방침이다.



도교육청은 지난 15일부터 이날까지 도민들을 대상으로 비상근직 전담관을 공개 모집했다.

