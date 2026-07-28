“신천지 간부, 민주당도 가입 독려했다”…넉달 전 신도 진술에도 뒷짐 진 합수본

‘여권 봐주기 의혹’ 논란 일자 “조직적 개입 없어 입건 안 해”

정교유착 비리 의혹을 수사하는 검경 합동수사본부(본부장 김태훈 대전고검장)가 4개월 전 “신천지 간부가 더불어민주당 가입을 독려했다”는 취지의 진술을 확보하고도 관련자들을 입건하지 않은 것으로 나타나 ‘봐주기 수사’ 논란이 일고 있다.



28일 취재를 종합하면 합수본은 지난 3월 신천지 탈퇴 신도 A씨를 조사하면서 “2022년 말 시몬지파 청년회장이 신도들에게 국민의힘에 가입하라 했고, 신도들이 거부감을 표시하면 민주당에도 가입하라고 했다”는 취지의 진술을 확보했다. 하지만 합수본은 정식 수사 대상으로 삼지 않아 신천지의 국민의힘 당원 가입 의혹은 집중 수사하면서 민주당에 대해선 봐주기 수사를 한 것 아니냐는 비판이 제기됐다.



합수본 관계자는 “진술을 토대로 민주당과 국민의힘 집단 가입 의혹을 모두 수사했으나, 총회 차원에서 민주당 가입을 강요한 사실이 없어 입건하지 않은 것”이라고 했다. 국민의힘 집단 입당 의혹은 지도부가 지파별로 가입할 인원을 할당하고 가입 현황을 취합하는 등 조직적인 개입이 있었지만, 민주당은 그렇지 않았다는 것이다. A씨 진술 역시 지도부가 국민의힘 가입을 종용했다고 설명하는 과정에서 나온 것으로 전해졌다.



이 사건과 별개로 합수본은 신천지가 지난 6·3 지방선거를 앞두고 민주당에 가입한 사실을 포착해 공직선거법 위반 혐의로 수사하고 있다고 밝혔다. 민주당 당대표 후보인 김민석 의원은 최근 “반명·분열주의·신천지의 비밀 3자 연합을 깨는 것이 이번 전당대회의 본질”이라며 의혹을 제기했다. 합수본은 “김 의원이 의혹을 제기하기 전부터 단서를 확보해 수사하고 있었다”고 했다.



합수본은 이만희 신천지 총회장과 간부 3명을 정당법 위반 등의 혐의로 구속 기소 한 상태다. 이들은 2021~2024년 국민의힘 대선·총선 경선 등에 영향을 미칠 목적으로 신도들에게 당원 가입을 강제한 혐의를 받는다.

