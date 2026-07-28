‘자살 시도’ 뒤 취약한 24시간, 이제 전문가 도움 받아요

복지부 ‘긴급대응 강화방안’ 입원 않는 경우 ‘일시보호’로 연계 국가 대응실 꾸려 24시간 모니터링 전철 스크린도어, 철도역에도 설치

병원에 입원하지 않는 자살 시도자가 집으로 돌아가기 전 최대 24시간 동안 전문 상담과 보호를 받을 수 있는 ‘일시보호 서비스’가 도입된다. 경찰·소방 중심이던 자살 시도 현장 대응에 정신건강 전문인력 출동을 늘리고, 24시간 긴급상황 대응을 총괄할 ‘국가자살대응실’도 신설된다.



28일 보건복지부 등은 국무회의에서 관계부처 합동 ‘자살 긴급대응 강화방안’을 보고했다. 2023년 기준 한국의 자살사망률은 인구 10만명당 24.8명으로, 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 1위다.



지난해 경찰·소방의 자살 시도 현장 출동은 5만1000여건이었지만 자살예방센터 인력이 함께 출동한 사례는 3738건으로 7%에 그쳤다. 특히 병원에 입원하지 않는 자살 시도자는 보호자에게 인계된 뒤, 전문 상담도 받지 못한 채 기존 생활환경으로 돌아가는 경우가 많았다.



정부는 자살예방센터 현장 전담인력을 확충하고 출동수당을 도입해 전문인력의 현장 출동을 늘리기로 했다. 전문인력이 출동하기 어려운 경우에는 정신과 전문의 등 전문가가 영상으로 현장과 연결돼 자살 시도자의 위험도를 실시간으로 평가하고 응급입원이나 초기 심리 지원, 치료·상담기관 연계 등 후속 조치를 돕는다.



현장에서 병원으로 이송되지 않은 자살 시도자는 일시보호 서비스로 연계된다. 정부는 경찰관직무집행법상 자살 시도자를 보호할 수 있는 최대 24시간 동안 경찰과 정신건강 전문인력이 함께 집중 상담과 보호를 제공한다는 구상이다. 이후 귀가한 시도자가 지역 자살예방센터의 사례관리를 받을 수 있도록 상담 참여도 설득한다. 일시보호 서비스는 내년 전국 5곳에서 시범 운영될 예정이다.



복지부·경찰청·소방청 등이 함께 근무하는 국가자살대응실도 설치한다. 대응실은 전체 자살 시도·사망 사건을 24시간 모니터링하면서 병상 배정과 이송 상황을 관리하고, 현장 위험도 평가와 후속 기관 배정을 지원한다.



국토교통부는 자살 발생 빈도가 높은 ‘위험 장소’에 안전펜스, 폐쇄회로(CC)TV 등 안전시설을 보강하고, 지하철 승강장에만 있었던 스크린도어를 철도역에도 설치하겠다고 밝혔다. 국토부에 따르면 자살이 발생하는 장소는 건물(74.7%), 산·하천 등 교외지역(22.6%), 교량·철로(1.1%) 등 다양하지만, 특정 장소에서 반복적으로 일어나는 경향도 있다. 최근 3년간 자살 발생 빈도가 높았던 교량 24개 중 5개에 전체 자살사망자의 41.3%가 집중됐다.

