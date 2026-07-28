젤렌스키 또 “북 3만명 러 추가 파병”…정부 ‘현실화 땐 안보 위협’ 예의주시

‘북한 내 러 드론 공장 설립’ 주장도

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령(사진)이 연이어 “북한이 러시아에 군인 3만명을 보낼 것”이라며 북한군 추가 파병 가능성을 제기했다. 정부는 “실체 파악이 필요하다”며 예의주시하고 있다. 북한군 추가 파병이 현실화하면 국내 안보에 부담이 커질 수 있다는 우려가 나온다.



젤렌스키 대통령은 27일(현지시간) 영국 스카이 뉴스와 인터뷰하면서 “북한이 러시아에 군인 3만명을 보낼 것”이라며 “이는 우리나 아시아뿐 아니라 미국과 서방에도 문제일 것”이라고 말했다. 그는 지난 25일에도 엑스에 “6월부터 러시아 보로네시 지역에서 그들(북한군)을 수용할 준비가 진행돼왔다”며 “북한은 러시아에 탄도미사일 발사대를 추가로 보낼 준비도 하고 있다”고 밝혔다.



우크라이나 시민사회에선 북한 내 드론 생산공장 설립 가능성도 제기했다. 우크라이나 비영리단체 공익저널리즘연구소의 나탈리야 구메뉴크 대표는 27일 “러시아와 북한이 북한 내 방위산업 시설을 공동으로 구축하는 방안, 특히 드론 생산공장 설립을 협의하고 있다는 정보가 있다”고 말했다. 구메뉴크 대표는 구체적인 정보 출처는 밝히지 않았다.



정부는 북한군 추가 파병설, 북한 내 드론 생산공장 설립설 등에 실체 파악에 나서고 있다. 정부는 최선희 북한 외무상이 지난 18일부터 나흘간 러시아를 방문했고, 이 기간 이뤄진 북·러 간 3차 전략대화에서 북한군 파병 논의가 이뤄졌을 가능성이 있다고 본다.



정부는 기차 등 교통수단을 통한 대규모 북한군의 이동 여부를 주시하고 있다. 정부는 아직 뚜렷한 북한군의 움직임을 포착하진 못한 것으로 알려졌다. 정부는 북한군의 추가 파병 가능성만이 아니라 우크라이나가 한국 등 국제사회 지지를 얻기 위해 북한군 파병설을 과장했을 가능성도 염두에 두고 있다.



정부는 북한군의 우크라이나 추가 파병이 현실화되면 국가 안보에 위협이 될 수 있다고 본다. 북한군이 실전 전투 경험을 쌓고 러시아에서 무기 기술을 이전받으면 북한의 전반적인 군사력이 향상될 수 있다는 것이다. 북한군은 러시아·우크라이나 전쟁에 파병 경험이 있는 군 장교를 실전 기술 등을 가르치는 교관으로 활용하는 것으로도 알려졌다.



정부가 최근 북대서양조약기구(나토)와 방산협력을 강화하고 우크라이나에 1억달러(약 1460억원) 규모의 비군사 지원을 하면서 북·러 군사협력을 규탄할 명분이 옅어졌다는 시각도 있다.



임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “북한군의 러시아 파병설은 최근 북·러 밀착 기조로 봤을 때 실현 가능성이 높을 것으로 보인다”며 “정부가 외교적으로 대응할 수단이 마땅치 않은 상황”이라고 말했다.

