‘대미 투자 1호’ 텍사스주 가스복합화력발전소 건설 유력

한국 정부가 198억달러 투자 방식 수익성 고려해 에너지 분야로 결정

대미 투자 프로젝트 1호 사업으로 미국 텍사스주 가스복합화력발전소 건설이 유력하게 검토되는 것으로 알려졌다. 한국 정부가 발전소 건설에 198억달러(약 28조9060억원)를 투자하는 방식이다.



미국 인공지능(AI) 데이터센터 건설 바람에 전력 수요 급증이 예상되는 만큼 발전소가 수익성이 있다는 판단을 한 것으로 보인다.



28일 업계 등에 따르면 한국의 첫 번째 대미 투자 사업은 가스복합화력발전소 건설이 될 가능성이 큰 것으로 전해졌다. 발전소 설비 용량 6.3GW(기가와트)에 달하는 대규모 프로젝트다.



가스발전은 액화천연가스(LNG)를 연소해 가스터빈과 증기터빈을 돌려 전기를 생산하는 방식이다.



발전소 건설 장소는 미국 텍사스주 동남부 지역이 유력하다. 미국 빅테크 기업들은 최근 유휴부지가 많은 텍사스주에 AI 데이터센터 건설을 잇달아 추진하고 있다. AI 데이터센터를 가동하기 위해선 막대한 전력이 필요해 미국 정부에서도 발전소 건설에 큰 관심을 두고 있다.



미국 에너지부(DOE)의 로런스 버클리 국립연구소는 최근 보고서에서 2028년 미국 데이터센터의 연간 전력 소모량은 최대 132GW에 달할 것이라고 분석했다. 미국 전체 전력 소비량의 12% 수준이다.



한국 정부 입장에서도 30조원의 대규모 투자가 이뤄지는 만큼 수익이 보장돼야 하는데, 에너지 분야가 가장 안전하다는 판단을 한 것 아니냐는 평가가 나온다. 정부는 대형 원전과 소형모듈원자로(SMR) 건설 등도 1호 사업 후보군으로 올려놓고 실익을 따져왔다. 사업 진행 속도와 효율성 등을 고려해 가스발전을 최종 선택한 것으로 보인다.



앞서 일본도 대미 투자 1호 사업으로 가스발전을 선정했다. 일본은 지난 2월 대미 투자 1호 사업으로 9.2GW 규모의 오하이오주 가스발전과 텍사스 원유 수출시설 건설을 발표했다.



대미 투자 사업은 특수목적법인(SPC)을 설립해 추진할 가능성이 있다. 한국이 ‘한미전략투자기금’을 설립해 법인에 지분 투자를 하고, 법인이 사업을 추진하면서 얻은 이익을 원금과 이자로 상환하는 방식이다. 실제로 발전소 건설이 1호 사업으로 선정되면 한국 플랜트 건설업체에는 기회의 장이 열릴 수 있다.



한국과 미국은 지난해 7월 관세 협상을 진행하면서 총 3500억달러를 미국에 투자하기로 합의했다. 1500억달러는 조선 협력에 사용하기로 했고, 나머지 2000억달러 투자처를 논의해왔다. 김정관 산업통상부 장관은 지난 22~25일 미 워싱턴을 방문해 하워드 러트닉 상무장관 등 미국 측 주요 관계자를 만나 협의를 진행했다.



다만 산업부는 “대미 투자 프로젝트와 관련해 정부는 미국 측과 긴밀히 협의 중”이라면서도 “1호 프로젝트의 구체적인 내용·발표 시기 등은 아직 정해지지 않았다”고 밝혔다.

