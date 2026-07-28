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본문 요약

코스피·코스닥 지수가 28일 동반 폭락하며 국내 증시가 '검은 화요일'을 맞았다.

이날 아시아 증시에서 일본 키옥시아, 대만 TSMC 등 반도체주가 동반 약세를 보였다.

이번주 마이크로소프트, 메타, 아마존 등 빅테크 기업과 국내 반도체 기업들의 실적 발표를 앞두고 경계심이 커진 것도 하락 요인으로 작용했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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이번엔 ‘중국발 펀치’…코스‘피’눈물

입력 2026.07.28 21:54

수정 2026.07.28 22:44

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  • 이보라 기자

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글로벌 반도체 경쟁 심화 우려에

10% 넘게 폭락 ‘6000선 턱걸이’

코스피와 코스닥이 급락하며 사이드카와 서킷브레이커가 잇달아 발동된 28일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 종가가 표시돼 있다. 강윤중 선임기자

코스피와 코스닥이 급락하며 사이드카와 서킷브레이커가 잇달아 발동된 28일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 종가가 표시돼 있다. 강윤중 선임기자

코스피·코스닥 지수가 28일 동반 폭락하며 국내 증시가 ‘검은 화요일’을 맞았다. 중국 최대 반도체업체 창신메모리의 상장 흥행 등으로 국내 반도체주에 대한 투자심리가 위축된 영향으로 풀이된다. 증권가에서는 이번주 이어질 빅테크 기업들의 실적 발표가 반등 계기가 될지 주목하고 있다.

코스피는 이날 전장 대비 732.09포인트(10.84%) 떨어진 6023.66에, 코스닥은 59.01포인트(7.72%) 내린 705.85에 마감했다. 코스피는 이날 장 마감 직전 한때 6000선 아래로 내려앉았고 코스닥도 장중 700선을 내줬다.

이날 급락세에 코스피와 코스닥 시장에는 매도 사이드카와 서킷브레이커가 연달아 발동됐다. 코스피에서 서킷브레이커가 발동된 건 올해 들어 8번째이며, 사이드카가 발동된 건 42번째다.

이날 코스피에선 외국인이 4조9841억원 순매도하며 지수를 끌어내렸다. 반면 기관과 개인은 각각 6387억원, 4조3179억원 순매수하며 지수 하단을 지지했다. 이날 국내 증시 폭락은 반도체주가 주도했다. 삼성전자는 전장 대비 13.39% 내린 22만원에, SK하이닉스는 14.65% 떨어진 155만원에 거래를 마쳤다. 두 종목 모두 약 3개월 만에 상승분을 반납했다.

이달 들어 코스피는 글로벌 증시 중 가장 큰 하락세를 보이고 있다. 이달 초 8000선을 지키던 코스피는 이날 6000선마저 위협받으며 이달 들어 27% 하락했다. 미국 S&P500이 같은 기간 1.64%, 나스닥이 5.49% 하락한 것과 대조적이다.

전날 중국 최대 반도체업체 창신메모리의 상장 흥행과 심자외선(DUV) 노광장비 개발 소식으로 삼성전자, SK하이닉스, 미국 마이크론 3자 독점 구도가 깨지고 글로벌 반도체 경쟁이 심화할 것이란 우려가 하락의 배경이 됐다.

SK하이닉스·삼성전자 실적 발표 촉각

여기에 엔비디아의 대규모 투자에 대한 순환 거래 우려가 재부각되면서 전날 미국 뉴욕증시에서 반도체주가 급락한 것도 영향을 미친 것으로 분석된다. 이날 아시아 증시에서 일본 키옥시아, 대만 TSMC 등 반도체주가 동반 약세를 보였다.

이번주 마이크로소프트, 메타, 아마존 등 빅테크 기업과 국내 반도체 기업들의 실적 발표를 앞두고 경계심이 커진 것도 하락 요인으로 작용했다. SK하이닉스는 29일, 삼성전자는 30일 실적 발표를 할 예정이다. 증권가에서는 빅테크 기업들의 실적 발표를 통해 인공지능(AI) 투자 확대 기조가 유지될지, 그에 따라 반도체의 업황 우려가 해소될지 주목하고 있다.

서상영 미래에셋증권 상무는 “결국 핵심은 실적”이라며 “SK하이닉스를 비롯해 마이크로소프트, 메타, 아마존 등 대형 기술주의 견조한 실적이 예상되는 만큼 시장은 실적을 확인하며 반등의 명분을 모색할 가능성이 높다”고 말했다.

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